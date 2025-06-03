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Задержан старший оперуполномоченный ГУУР МВД за вымогательство

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке сотрудники ГКНБ КР и СВР МВД задержали старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД КР Дж. М. Его подозревают в вымогательстве взятки у иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным заявителя, в конце февраля 2025 года сотрудник милиции угрожал привлечением к уголовной ответственности и требовал 5000 долларов за непривлечение к ней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 343 ("Вымогательство взятки") УК КР.

После задержания были проведены обыски. Подозреваемого водворили в следственный изолятор ГКНБ.

МВД подчёркивает свою приверженность принципам законности и нетерпимости к коррупционным проявлениям в собственной системе.


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URL: https://www.vb.kg/446611
Теги:
вымогательство, задержание, Бишкек, ГКНБ, МВД
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