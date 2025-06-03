Задержан старший оперуполномоченный ГУУР МВД за вымогательство

В Бишкеке сотрудники ГКНБ КР и СВР МВД задержали старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД КР Дж. М. Его подозревают в вымогательстве взятки у иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным заявителя, в конце февраля 2025 года сотрудник милиции угрожал привлечением к уголовной ответственности и требовал 5000 долларов за непривлечение к ней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 343 ("Вымогательство взятки") УК КР.

После задержания были проведены обыски. Подозреваемого водворили в следственный изолятор ГКНБ.

МВД подчёркивает свою приверженность принципам законности и нетерпимости к коррупционным проявлениям в собственной системе.