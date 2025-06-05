Международная федерация бокса World Boxing официально извинилась перед алжирской олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг Имам Келлиф после критики, вызванной её временным отстранением от соревнований до подтверждения биологического пола.

Президент федерации Борис ван дер Ворст направил письмо в Алжирскую федерацию бокса, признав, что конфиденциальность спортсменки должна была быть соблюдена после того, как World Boxing объявила о введении обязательного гендерного тестирования для женщин-боксёров. Эта политика была принята вскоре после утечки медицинского отчёта, связанного с тестами Международной боксерской ассоциации (IBA), в которых указывалось, что Келлиф может быть биологически мужчиной. По результатам этих тестов спортсменка была дисквалифицирована с чемпионата мира 2023 года.

Тем не менее, Келлиф выступила на Олимпиаде в Париже в 2024 году и выиграла золото, так же как и тайваньская боксерша Линь Юйтин, которая столкнулась с аналогичными проблемами, но была допущена к Олимпийским играм Международным олимпийским комитетом.

World Boxing запретила Келлиф участвовать в турнире Eindhoven Box Cup и других соревнованиях до прохождения гендерного тестирования, ссылаясь на вопросы безопасности и справедливости. Однако после общественной критики федерация выразила сожаление по поводу способа разрешения ситуации.

26-летняя Келлиф пока не комментировала инцидент, но недавно опубликовала в соцсетях пост в честь Всемирного дня родителей, подчеркнув роль поддержки семьи в её спортивной карьере.

Этот случай вызвал широкие дискуссии о гендерной верификации в женском боксе, правах спортсменов и том, как организации могут балансировать между честной конкуренцией и сохранением личной приватности.