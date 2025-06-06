Завод Yutong в Казахстане: Пример сотрудничества между ЦА и Китаем

В рамках совместного пресс-тура СМИ Китая и Центральной Азии по высококачественному совместному строительству "Одного пояса - одного пути" журналисты посетили завод CKD, созданный китайской компанией Yutong совместно с казахстанской компанией QazTehna. Сообщает газета "Жэньминь жибао".

Они ознакомились с процессом сборки электробусов и другого экологичного транспорта, а также ощутили динамику сотрудничества Китая со странами Центральной Азии в автомобильной промышленности.

Завод, расположенный в городе Сарань Карагандинской области, был официально запущен в 2021 году. Его годовая производственная мощность составляет до 2000 автобусов и 200 единиц строительной техники. Директор компании Yutong в Казахстане Мяо Юань отметил, что благодаря локализованному сотрудничеству на заводе создано свыше 5000 рабочих мест, а передовые продукты, технологии и опыт в области управления производством стимулировали развитие автомобильной промышленности в Казахстане и в Центральной Азии в целом.

В производственных цехах журналисты наблюдали за слаженным процессом производства: сваркой, покраской, сборкой и контролем качества. "Мы гордимся тем, что можем внедрять китайские технологии и опыт в Казахстане, внося вклад в развитие экологичного транспорта в регионе", - заявил исполнительный директор завода Роман Кривопаленко. Он отметил, что благодаря передовым технологиям, надежности и экологичности выпускаемые автобусы получили широкое признание на местном рынке. В будущем предприятие планирует расширить производственные мощности, увеличить поставки на казахстанский рынок и начать экспорт продукции в другие страны Центральной Азии.

С момента выхода на рынок Казахстана компания Yutong прошла путь от экспорта продукции до технологического сотрудничества, внося свой вклад в высококачественное совместное строительство "Одного пояса - одного пути" между Китаем и Казахстаном. Аким города Сарань Дарын Булкайыр подчеркнул, что благодаря проектам в рамках инициативы "Один пояс - один путь" бывший шахтерский город Сарань последовательно движется к диверсификации своей экономики. "Совместное строительство "Одного пояса - одного пути" способствует не только экономическому росту, но и укреплению потенциала самостоятельного развития региона, начиная от создания рабочих мест и технологической модернизации и заканчивая международным сотрудничеством", - отметил он.

Данный пресс-тур был организован газетой "Жэньминь жибао", одним из ведущих китайских СМИ. Журналисты из стран Центральной Азии и Китая посетили проекты сотрудничества в разных городах Казахстана, глубоко изучили китайско-казахстанские проекты сотрудничества в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования, туризма и других областях для дальнейшего развития обменов между людьми.

Фото газеты "Жэньминь жибао".