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Португалия выиграла Лигу наций, обыграв Испанию по пенальти

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Португалии во второй раз в истории стала победителем Лиги наций УЕФА, обыграв Испанию в финале на стадионе "Альянц Арена" со счётом 5:3 по пенальти после ничьей 2:2 в основное и дополнительное время.

Криштиану Роналду забил один из голов и сдерживал слёзы радости после замены на 88-й минуте из-за подозрения на травму бедра. 40-летний капитан установил новые мировые рекорды - 221 матч и 138 голов за сборную.

Ход матча

Испания дважды выходила вперёд, но Португалия оба раза сравнивала счёт:

21-я минута: Мартин Субименди открыл счёт после неразберихи у ворот.

26-я минута: Нуну Мендеш быстро сравнял, пробив в дальний угол.

45-я минута: Микель Оярсабаль вывел Испанию вперёд перед перерывом.

61-я минута: Криштиану Роналду замкнул прострел Мендеша с близкого расстояния - 2:2.

В дополнительное время голов не было.

Серия пенальти

Португальцы реализовали все свои удары:

Забили: Гонсалу Рамуш, Витинья, Бруну Фернандеш, Нуну Мендеш, Рубен Невеш

У испанцев забили: Микель Мерино, Алекс Баэна, Иско

Решающим стал промах Альваро Мораты - его удар отбил Диогу Кошта

Победный пенальти реализовал Рубен Невеш.

Лучшие игроки

Нуну Мендеш был признан лучшим игроком матча: гол, голевая передача, реализованный пенальти и надёжная игра против 17-летнего Ламина Ямала, которого заменили в дополнительное время.

Криштиану Роналду продолжает удивлять - очередной гол в финале и исторические рекорды.

Диогу Кошта вновь стал героем, отразив ключевой пенальти.

Исторический успех

Для Португалии это третий крупный титул:

Чемпионат Европы 2016

Лига наций 2019

Лига наций 2025

Испания не смогла завоевать третий подряд титул после побед в Лиге наций 2023 и Евро-2024.


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URL: https://www.vb.kg/446779
Теги:
футбол, Испания, Португалия
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