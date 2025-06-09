Канело и Бивол могут провести реванш осенью 2025 года

Мексиканская звезда бокса Сауль "Канело" Альварес может провести долгожданный реванш с российским чемпионом Дмитрием Биволом осенью 2025 года. Об этом сообщили представители Альвареса, отметив, что переговоры возможны при соблюдении определённых условий.

"Реванш с Биволом - один из вариантов на осень 2025 года. Но важно, чтобы Дмитрий выполнил свои обязательства по контракту на бой с Артуром Бетербиевым", - заявили в команде Канело.

Напомним, первый бой между Биволом и Альваресом состоялся в мае 2022 года в полутяжёлой весовой категории. Тогда Бивол уверенно победил единогласным решением судей и защитил титул WBA Super. Этот бой стал первым поражением Канело с 2013 года и одним из самых громких событий того года в профессиональном боксе.

Сразу после поединка активно обсуждалась возможность реванша, однако в течение последующих полутора лет, по словам самого Бивола, реальные переговоры так и не начались.

"Реванш с Канело - закрытая тема. Мы ждали полтора года. Были только разговоры, никаких переговоров - вообще", - заявил Бивол в одном из интервью.

Тем не менее, интерес к повторному бою остаётся высоким, особенно на фоне возможного объединительного поединка между Биволом и чемпионом IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым, который может пройти ранее осенью. Именно исход этого боя и станет определяющим фактором для будущего реванша с Канело.

Если реванш всё же состоится, он станет одним из главных событий осени 2025 года, объединив интересы фанатов бокса по обе стороны Атлантики.