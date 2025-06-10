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Менеджер Тайсона Фьюри рассказал о шансах на возвращение боксера

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- Самуэль Деди Ирие
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Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, Спенсер Браун, заявил, что на данный момент Тайсон занят другими проектами и не планирует возвращаться на ринг в ближайшее время, сообщает sportarena.kz.

По словам Брауна, Фьюри наслаждается жизнью - занимается футболом, снимается в Netflix и работает над своей биографией. Однако, если появится выгодное предложение и сам Тайсон захочет, он может вернуться. Менеджер отметил, что возможные соперники для возвращения - Александр Усик или Энтони Джошуа.

"Если будет достаточно денег и Тайсон заскучает - тогда посмотрим", - добавил Браун.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после второго поражения от Усика.


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URL: https://www.vb.kg/446785
Теги:
бокс
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