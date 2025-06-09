Кыргызстанцев в Лос-Анджелесе призвали соблюдать меры предосторожности

В связи с продолжающимися беспорядками в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящимся на территории штата, соблюдать повышенные меры предосторожности.
С целью обеспечения личной безопасности гражданам рекомендуется:
• избегать посещения районов, где зафиксированы или возможны беспорядки;
• воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей;
• не участвовать в митингах, демонстрациях и других массовых мероприятиях.
По имеющейся информации, случаев задержания граждан Кыргызской Республики на данный момент не зафиксировано.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций МИД просит незамедлительно обращаться в Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Чикаго по следующим телефонам горячей линии:
+1 (312) 929 34 42;
+1 (312) 994 24 16.
По данным ВВС, 6 июня в Лос-Анджелесе на юге штата Калифорния прошли протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE. Очевидцы сообщают, что инспекторы ICE во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собрались более 300 протестующих, осудивших жесткие методы ICE.
Рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.