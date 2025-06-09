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Кыргызстанцев в Лос-Анджелесе призвали соблюдать меры предосторожности

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с продолжающимися беспорядками в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящимся на территории штата, соблюдать повышенные меры предосторожности.

С целью обеспечения личной безопасности гражданам рекомендуется:

• избегать посещения районов, где зафиксированы или возможны беспорядки;

• воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей;

• не участвовать в митингах, демонстрациях и других массовых мероприятиях.

По имеющейся информации, случаев задержания граждан Кыргызской Республики на данный момент не зафиксировано.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций МИД просит незамедлительно обращаться в Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Чикаго по следующим телефонам горячей линии:

+1 (312) 929 34 42;

+1 (312) 994 24 16.

По данным ВВС, 6 июня в Лос-Анджелесе на юге штата Калифорния прошли протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE. Очевидцы сообщают, что инспекторы ICE во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собрались более 300 протестующих, осудивших жесткие методы ICE.

Рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.


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URL: https://www.vb.kg/446818
Теги:
МИД, США, трудовая миграция, нелегалы, Дональд Трамп, Кыргызстан
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