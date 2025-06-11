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Джордж Гроувз предлагает реванш Фьюри и Нганну

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- Самуэль Деди Ирие
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Британская боксёрская легенда Джордж Гроувз выразил поддержку идее проведения реванша между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну - но на этот раз не на ринге, а в ММА-клетке.

Фрэнсис Нганну, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, дебютировал в профессиональном боксе в октябре 2023 года, сразившись с Фьюри. Камерунец шокировал мир, отправив британца в нокдаун, но проиграл бой по очкам.

После этого Нганну провёл ещё один поединок на боксерском ринге, в марте 2024 года, где потерпел поражение нокаутом от Энтони Джошуа. Спустя семь месяцев он вернулся в ММА и уже в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру. Сейчас, в 38 лет, Нганну снова готов выйти в клетку, но в его нынешнем промоушене PFL нет подходящих оппонентов топ-уровня.

Гроувз предложил нестандартный вариант: провести реванш между Нганну и Фьюри, но уже по правилам смешанных единоборств.

В интервью Action Network, говоря о возможном возвращении Фьюри в бойцовский спорт, он отметил:

"Думаю, он вернётся и подерётся с Энтони Джошуа, если гонорары будут гарантированы. Но реванш с Нганну в клетке тоже стал бы грандиозным событием."

Хотя сам Фьюри ранее не выступал по правилам ММА, идея такого кроссовера может вызвать интерес у фанатов и промоутеров - особенно учитывая популярность первого боя и желание болельщиков увидеть, сможет ли Нганну взять реванш на своей территории.


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URL: https://www.vb.kg/446827
Теги:
бокс
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