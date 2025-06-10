В Бишкеке задержан подросток, подозреваемый в покушении на убийство

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В Бишкеке задержан 17-летний житель Иссык-Кульской области, подозреваемый в покушении на убийство. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, подозреваемый А.А. 2007 года рождения, во время встречи с М.Р., 1992 года рождения выстрелил в него из пистолета "ТТ". Инцидент произошел после того, как в ОВД Иссык-Атинского района поступила оперативная информация об угрозах убийством в адрес М.Р. жителя села Ново-Покровка.

Оперативник, прибывший на место в рамках проверки, стал очевидцем нападения. Он сделал предупредительный выстрел в воздух и задержал стрелявшего. На месте изъяты оружие, боеприпасы и гильзы.

По словам задержанного, конфликт произошел на почве личных разногласий, а пистолет он привез из Иссык-Кульской области накануне.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 37-122 УК КР ("Покушение на убийство"). А.А. водворен в ИВС на основании статьи 96 УПК КР. Следствие продолжается.