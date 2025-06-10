Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

В Бишкеке задержан подросток, подозреваемый в покушении на убийство

351  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

.

В Бишкеке задержан 17-летний житель Иссык-Кульской области, подозреваемый в покушении на убийство. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, подозреваемый А.А. 2007 года рождения, во время встречи с М.Р., 1992 года рождения выстрелил в него из пистолета "ТТ". Инцидент произошел после того, как в ОВД Иссык-Атинского района поступила оперативная информация об угрозах убийством в адрес М.Р. жителя села Ново-Покровка.

Оперативник, прибывший на место в рамках проверки, стал очевидцем нападения. Он сделал предупредительный выстрел в воздух и задержал стрелявшего. На месте изъяты оружие, боеприпасы и гильзы.

По словам задержанного, конфликт произошел на почве личных разногласий, а пистолет он привез из Иссык-Кульской области накануне.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 37-122 УК КР ("Покушение на убийство"). А.А. водворен в ИВС на основании статьи 96 УПК КР. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446849
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, покушение, Чуйская область, Бишкек, пистолет
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  