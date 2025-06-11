Глава ЦИК: Если нет женщин-кандидатов - выборы в округе отменят

Президент Садыр Жапаров на днях подписал закон о внесении изменений в Конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша", меняющий порядок парламентских выборов в Кыргызстане. Важным элементом реформы стало внедрение жёстких норм по обеспечению гендерного баланса, а также отказ от прежней системы залогов в пользу фиксированного невозвратного взноса в 300 тысяч сомов. Закон также вводит механизм дистанционного голосования, позволяющий гражданам отдать свой голос вне зависимости от прописки или фактического местонахождения. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава ЦИК Кыргызстана Тынчтык Шайназаров.

По его словам, по новому закону выборы депутатов парламента будут проводиться по обновлённой системе. В частности, Кыргызстан будет разделён на 30 многомандатных избирательных округов, и от каждого округа мандаты получат три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Таким образом, если общее количество избирателей в стране составляет 4 миллиона 200 тысяч человек, то в среднем на один округ будет приходиться около 140 тысяч избирателей. При этом округа будут формироваться с учётом административных границ и с соблюдением территориальной целостности, то есть, участки внутри одного округа должны быть смежными, без разрозненных территорий.

Как поступят, если женщин-кандидатов мало, а голосов у них ещё меньше?

Ещё одна важная особенность новой системы обеспечение гендерного представительства. Поскольку женщины составляют 52% избирателей, в законе предусмотрено требование: не менее 30 депутатских мандатов должны быть распределены между представителями одного пола. Это может быть как женский, так и мужской пол.

Например, если в каком-либо округе все три лидирующих кандидата - мужчины, но по количеству голосов женщина заняла седьмое место, то, в соответствии с законом, мандаты получат два мужчины, а третий мандат перейдёт к женщине, набравшей наибольшее количество голосов среди женщин в этом округе. Эта норма гарантирует не менее 30 депутатов одного пола в составе парламента. Та же норма применяется и в случае с мужчинами.

Особое внимание уделяется представительству женщин. Если в избирательном округе не будет зарегистрировано ни одной женщины-кандидата, выборы не состоятся. Закон требует обязательного участия обоих полов - это правило необходимо для обеспечения гендерного баланса в парламенте.

Будет ли нужна предварительная регистрация для электронного голосования?

Новый закон предусматривает возможность дистанционного и электронного голосования. Ранее дистанционное голосование уже применялось, но избирателям приходилось проходить сложную процедуру: подавать заявление, вставать на консульский учёт и приходить лично.

Теперь эти барьеры устранены: гражданин Кыргызстана, находящийся за рубежом или внутри страны, сможет проголосовать с любого удобного для него места, независимо от прописки и фактического местонахождения в день голосования.

Это нововведение направлено на расширение возможностей и удобства для граждан. Например, если избиратель прописан в Таласе, но в день выборов находится в Бишкеке, Караколе, Оше или Баткене. Он сможет проголосовать на любом избирательном участке, отдав голос за кандидата по Таласскому округу.

Почему теперь бюллетени печатают на избирательных участках?

Оборудование для выборов также претерпело изменения. Ранее бюллетени печатались на ОАО "Учкун", на что тратилось около 25 миллионов сомов. После печати бюллетени сопровождались под вооружённой охраной, доставлялись по всей стране вплоть до участков это была масштабная, дорогостоящая и трудоёмкая процедура.

Теперь, благодаря внедрению нового оборудования, бюллетени печатаются непосредственно на избирательных участках. Избиратель проходит идентификацию, и на том же устройстве печатается индивидуальный бюллетень. Затем избиратель голосует в кабинке и опускает бюллетень в урну. Весь процесс занимает около 30 секунд. Это сделано для того, чтобы облегчить процедуру голосования и сделать её максимально удобной для граждан.

Как будут формироваться округа по новому закону?

Когда обсуждался новый закон, некоторые депутаты предлагали разрешить избирателям голосовать сразу за трёх кандидатов, учитывая многомандатный характер округов. Однако большинство парламентариев отклонили это предложение. В результате, в принятом законе закреплена норма, согласно которой один избиратель может отдать голос только за одного кандидата. Это решение было принято в целях предотвращения возможного сговора между кандидатами, при котором три лица, заранее договорившись, могли бы сконцентрировать голоса на себе.

Такой подход позволяет обеспечить широкое региональное представительство в парламенте когда каждый округ формирует сбалансированное представительство, а кандидаты конкурируют индивидуально.

Разделение страны на округа будет проводиться прозрачно и справедливо. Например, в Баткенской области: Лейлек, Сулюкта и часть Баткена вместе составляют около 140 тысяч избирателей и это уже полноценный округ. Подобный принцип будет применён ко всей территории Кыргызстана.

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, каждый гражданин имеет право быть избранным. Однако наличие взноса в размере 300 тысяч сомов вызывает обсуждение: насколько он соответствует Конституции и не ограничивает ли право граждан на участие в выборах?

Что касается взноса, ранее использовался термин "залог", теперь же в законе закреплено понятие "взнос". Его сумма составляет 300 тысяч сомов, и эти средства не возвращаются, а поступают в государственный бюджет казны.

Да, гражданин имеет право быть избранным и избирать. Но если обратиться к практике, ситуация выглядит иначе. Представьте, что мы отменим взносы. Скажем: "Каждый, кто имеет право, может участвовать и становиться кандидатом". Однако вы знаете, какой объём работы ложится на Центральную избирательную комиссию и госорганы, когда оформляется даже один кандидат. Это проверка по всем базам на наличие судимости, подтверждение высшего образования, соблюдение всех требований закона и многое другое.

После всей этой работы кандидат может в любой момент отказаться от участия в выборах. И такое часто случается, особенно если в одном округе выдвигаются, скажем, 50 человек. Это огромная нагрузка на систему.

Более того, некоторые кандидаты злоупотребляют этим процессом. Они регистрируются не ради участия, а с корыстной целью: подойти позже к более "сильному" кандидату и предложить снять свою кандидатуру за деньги. То есть мотивом становятся не интересы народа и государства, а личная выгода.

Где здесь гражданская ответственность? Если ты решил участвовать - участвуй по-настоящему. Зачем обманывать избирателей? С учётом этого и была введена норма о невозвратном взносе в 300 тысяч сомов. Это решение парламента. Я не могу его комментировать как должностное лицо, но как гражданин я его поддерживаю. Это создает ответственность: если человек платит такую сумму, значит, он действительно настроен серьёзно, его цель - работать в парламенте на благо государства.

Да, раньше действовала система залогов: если кандидат набрал необходимый процент голосов, деньги возвращались. Вроде бы логично - если человек дошёл до финала, почему бы не вернуть? Но в этой системе тоже были недовольные. Те, кто проиграл, задавались вопросом: "Почему тому, кто победил, возвращают деньги, а нам - нет?" Это воспринималось как несправедливость. В результате депутаты решили: ввести взнос, который не возвращается никому. Это уравнивает всех и усиливает чувство ответственности.