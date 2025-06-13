Погода
$ 87.21 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

Результаты опроса ВФокусе Mail: как россияне относятся к мигрантам

88  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Редакция ВФокусе Mail предлагает читателям ознакомиться с результатами опроса об отношении россиян к трудовым мигрантам. В опросе приняли участие свыше 20 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Большинство опрошенных оценивают количество мигрантов в своем регионе как очень высокое - таких респондентов 80,7%. Это указывает на то, что значительная часть населения ощущает заметное присутствие мигрантов. 16,2% считают, что мигранты присутствуют, но их количество умеренное и не вызывает тревоги, что отражает более спокойное отношение к миграционной ситуации. Лишь 1,8% опрошенных отмечают, что мигрантов практически нет, и 1,3% затрудняются дать однозначный ответ.

В целом, данные свидетельствуют о том, что тема миграции занимает заметное место в общественном восприятии и может быть фактором, влияющим на социальное самочувствие и настроения населения.

Отношение к мигрантам

Большая часть опрошенных проявляет отрицательное отношение к трудовым мигрантам: 45,7% выражают резкое неприятие, считая, что мигранты создают угрозу для общества, а 31% настроены скорее отрицательно, указывая на несоблюдение мигрантами местных норм и традиций. Вместе эти две группы составляют значительное большинство - 76,7%, что отражает высокий уровень негативного восприятия трудовых мигрантов среди респондентов. При этом 11,7% относятся к мигрантам скорее положительно, отмечая, что они выполняют работу, которую не хотят делать местные жители, а лишь 1,6% высказывают полностью положительное отношение, подчеркивая вклад мигрантов в развитие экономики. Еще 9,3% занимают нейтральную позицию, объясняя это отсутствием личного контакта и, соответственно, неспособностью сформировать мнение. Небольшая доля - 0,7% - затруднились с ответом.

Как итог, данные указывают на негативное отношение к трудовым мигрантам, что требует внимания к вопросам интеграции и социального диалога для снижения напряжённости в обществе.

Конфликты

Значительная доля респондентов (около 43%) имела опыт или знает о единичных конфликтах с мигрантами, что говорит о существовании реальных проблем в межэтническом взаимодействии. Наличие регулярных конфликтов у меньшинства (9,2%) показывает, что в некоторых ситуациях напряженность перерастает в систематические проблемы, которые могут негативно сказываться на социальной стабильности. При этом около 11% не сталкивались с такими конфликтами и не слышали о них, что свидетельствует о том, что опыт миграции и сосуществования с мигрантами в разных сообществах может значительно различаться.

Эти данные подчеркивают важность разработки программ по профилактике межэтнических конфликтов и поддержке гармоничного сосуществования различных групп в обществе.

Контакты в повседневной жизни

Большая часть опрошенных имеют регулярные контакты с мигрантами в повседневной жизни: 30,9% общаются с ними ежедневно, а 27,3% - несколько раз в неделю. Вместе эти группы составляют более половины респондентов (58,2%), что свидетельствует о высокой степени взаимодействия с мигрантами в различных сферах - на работе, в транспорте или в быту. При этом около 19,6% опрошенных общаются с мигрантами редко - не чаще раза в месяц, и почти столько же (19,8%) практически не имеют контактов с мигрантами. Это говорит о том, что для значительной части населения мигранты не являются постоянным элементом социальной среды. 2,4% респондентов затруднились ответить на вопрос, что может указывать на неопределённость или недостаток опыта общения с мигрантами.

В целом, данные показывают, что мигранты играют заметную роль в социальной жизни большинства опрошенных, однако существует и значительная часть людей с ограниченным или отсутствующим общением с ними.

Преступность

Большинство опрошенных связывают мигрантов с ростом преступности: 73,0% уверены, что мигранты способствуют увеличению преступных действий, особенно в последние годы. Еще 14,5% склонны считать, что влияние мигрантов на рост преступности существует, но оно незначительно. В совокупности более 87% опрошенных имеют негативное восприятие связи мигрантов с преступностью. Лишь незначительная часть респондентов отвергает этот стереотип: 3,2% уверены, что связь между мигрантами и ростом преступности является мифом, а 7,6% считают, что преступность есть и среди местных жителей, и вопрос не стоит связывать напрямую с мигрантами. Около 1,7% затруднились дать однозначный ответ.

Эти данные отражают преобладающие опасения и негативное отношение к мигрантам в контексте безопасности, что может свидетельствовать о высоком уровне социальной напряжённости и восприятии миграции как фактора риска.

Миграционная политика

Большинство респондентов (77,8%) поддерживают ужесточение въезда и усиление контроля в миграционной политике, что отражает настроения на усиление безопасности и регулирование миграционных потоков. Эта позиция явно преобладает среди опрошенных и свидетельствует о высоком уровне обеспокоенности по поводу текущей миграционной ситуации. Около 11,5% считают важным повысить требования к знанию языка и культуры страны, что говорит о желании видеть мигрантов более интегрированными и осведомленными о местных традициях и нормах. Небольшая доля респондентов (4,9%) выступает за развитие программ интеграции и адаптации мигрантов, что свидетельствует о наличии иного, более лояльного подхода к миграционной политике. Меньшая часть опрошенных считает, что ограничения избыточны и необходимы лишь базовые фильтры (1,6%), а 2,9% поддерживают идею создания единого документа - Мигрант ID. Около 1,3% затруднились ответить.

Вопросы интеграции

Резко преобладает мнение (79,3%), что мигранты не адаптируются к культуре и законам страны, живут по своим правилам и не стремятся к изменениям. Это отражает высокую степень недоверия и скептицизма в отношении интеграции мигрантов. Около 18% считают, что адаптация происходит частично - некоторые мигранты стараются интегрироваться, другие - нет. Эта позиция свидетельствует о признании неоднородности мигрантского сообщества и различий в поведении и отношении к культуре принимающей страны. Лишь 2% уверены, что большая часть мигрантов действительно старается интегрироваться, что говорит о достаточно низком уровне оптимизма в этом вопросе. Менее 1% респондентов затруднились ответить или не наблюдали за процессом адаптации мигрантов.

Респонденты демонстрируют преобладание негативного восприятия мигрантов в контексте их интеграции, что, вероятно, влияет на общественное отношение к миграционной политике и мерам контроля.

Ужесточение ответственности

Большая часть респондентов (41,1%) выступает за применение к мигрантам, не являющимся гражданами России, более жёстких мер уголовной ответственности. Это свидетельствует о высоком уровне требований к контролю и наказанию мигрантов за правонарушения. Еще 14,1% считают, что особое уголовное законодательство должно применяться к мигрантам лишь по определённым категориям преступлений, таким как насильственные действия или терроризм. Эта позиция отражает желание сохранять дифференцированный подход к наказаниям. Около 24,7% придерживаются мнения, что закон должен быть одинаков для всех, но при любом правонарушении мигранты должны автоматически выдворяться из страны с пожизненным запретом на въезд. Эта группа показывает высокую строгость и нетерпимость к нарушениям мигрантами закона. Против применения особого уголовного законодательства выступают 19,5%, утверждая, что закон должен быть одинаков для всех, независимо от гражданства. Эта позиция подчеркивает стремление к равенству и недискриминации. Меньше 1% респондентов затруднились с ответом.

В целом, данные отражают настроения, ориентированные на усиление контроля и ужесточение ответственности мигрантов, при этом сохраняется значительная доля сторонников равного правоприменения и дифференцированного подхода.

Семейный вопрос

Большинство опрошенных (54,7%) считают, что трудовым мигрантам следует запретить привозить свои семьи в страну. Это указывает на сильное беспокойство по поводу влияния миграции на социальную стабильность и интеграцию. При этом 16,6% поддерживают идею ограничения миграции в целом, чтобы избежать проблем, связанных с адаптацией второго поколения мигрантов. Такая позиция отражает обеспокоенность сложностями, которые могут возникать у детей мигрантов в процессе социализации. Примерно равные доли респондентов (около 12%) считают, что у второго поколения мигрантов сохраняется разрыв с местным населением, а также что эти дети часто оказываются "между двух культур", что вызывает определённые трудности. Эти ответы показывают осознание культурных и социальных барьеров, с которыми сталкивается вторая генерация мигрантов. Лишь небольшая часть (3,2%) полагает, что второе поколение мигрантов - это полноценные граждане страны и им следует предоставлять паспорта, что говорит о меньшинстве, поддерживающем полную интеграцию. Около 1% затруднились с ответом.

Мнения отражают значительную озабоченность социальной интеграцией мигрантов и их семей, а также склонность к ужесточению миграционной политики в отношении семейной миграции.

Поддержка государства

Большая часть опрошенных (33,3%) считает, что государство уже делает слишком много для интеграции мигрантов и не требует дополнительных усилий. Это свидетельствует о критическом восприятии текущей миграционной политики и сомнениях в необходимости дальнейшей поддержки. При этом 24,0% респондентов поддерживают идею активного содействия со стороны государства через образовательные и культурные программы, что отражает определённую часть общества, настроенную на более системную помощь мигрантам в адаптации. 18,0% считают, что государство должно содействовать интеграции только в случае инициативы со стороны самих мигрантов, указывая на условный подход к поддержке, зависящий от активности самих мигрантов. Около 16,0% полагают, что интеграция мигрантов вообще не является задачей государства, что демонстрирует значительную долю населения с позицией минимизации роли государства в этом вопросе. 8,6% опрошенных затруднились с ответом.

В целом, данные показывают раздробленность мнений по вопросу государственной поддержки интеграции мигрантов - от скептицизма и критики существующих мер до поддержки активных программ при условии инициативы мигрантов.

Друзья и знакомые

Почти половина респондентов (49,1%) отметили, что среди их знакомых или друзей нет людей, приехавших из других стран, или чьи родители были мигрантами, и при этом они не хотят с ними общаться. Это указывает на достаточно высокий уровень дистанцирования или нежелания контактировать с мигрантами в социальной среде. 24,3% имеют мигрантов среди знакомых, но при этом контакт носят формальный характер - то есть отношения, скорее, поверхностные. 9,9% опрошенных хорошо общаются с мигрантами среди своих друзей или знакомых, что демонстрирует наличие позитивных и близких контактов. 7,6% не имеют мигрантов в кругу общения, но выразили готовность к общению. Небольшая часть - 0,9% - имеют мигрантов в числе своих лучших друзей. 8,2% затруднились ответить или не уверены в наличии мигрантов среди знакомых

Данные показывают, что реальное и близкое общение с мигрантами есть у небольшой части респондентов, тогда как большинство либо избегают таких контактов, либо имеют лишь формальные связи.

Информационная политика

Большинство опрошенных - 71,0% - считают, что информационная политика СМИ по теме миграции слишком мягкая и замалчивает реальные проблемы. Это указывает на восприятие недостаточной критичности и неполноты освещения миграционной тематики в СМИ. 12,2% респондентов оценивают СМИ как однобокие, часто формирующие страх и стереотипы, что говорит о восприятии СМИ как источника тревоги и предвзятости. 6,7% считают, что СМИ ведут сбалансированную информационную политику, предоставляя разные точки зрения. Еще 6,7% не следят за темой миграции в СМИ, что может свидетельствовать о низкой вовлеченности или интересе к вопросу. 3,5% затруднились с ответом.

Доминирует мнение о том, что СМИ либо недостаточно полно освещают проблемы миграции, либо, наоборот, создают избыточный позитивный фон, не показывая всю сложность ситуации.

Успешная интеграция

Большинство респондентов (44,7%) считают, что для успешной интеграции мигрантов необходимо сочетание нескольких факторов - изучение языка и культуры страны, участие в трудовой и общественной жизни, поддержка со стороны местных жителей и внутренняя мотивация самих мигрантов. 23,7% выделяют как ключевой фактор внутреннюю мотивацию мигрантов. 14,7% отмечают важность изучения языка и культуры страны. 4,3% считают, что успешной интеграции способствует участие мигрантов в трудовой и общественной жизни. Лишь 1,0% полагают, что главную роль играет поддержка со стороны местных жителей. 11,7% затруднились с ответом.

Итог

Для большинства интеграция - комплексный процесс, зависящий как от самих мигрантов, так и от условий и поддержки со стороны общества.

Восприятие мигрантов среди респондентов в целом негативное: большинство оценивают их количество как очень высокое и связывают с ростом преступности. Отношение к трудовым мигрантам преимущественно отрицательное, при этом многие считают, что мигранты плохо адаптируются к культуре и законам страны. Существенная часть опрошенных поддерживает ужесточение миграционной политики и особые меры ответственности для мигрантов.

Одновременно наблюдается высокая частота контактов с мигрантами в повседневной жизни, однако значительная часть респондентов либо испытывала конфликты с ними, либо знает о подобных случаях у знакомых. Несмотря на это, большинство опрошенных не имеют близких друзей среди мигрантов и часто предпочитают ограничивать контакты.

Что касается интеграции, то мнение о роли государства разделилось: часть считает, что государство слишком много делает, другая - что необходимо содействовать через образовательные и культурные программы. Респонденты выделяют комплексный подход как наиболее эффективный для успешной интеграции - сочетание изучения языка, участия в жизни общества, поддержки местных жителей и мотивации самих мигрантов.

В информационной политике СМИ по теме миграции большинство видит проблему излишней мягкости и замалчивания проблем, что может препятствовать формированию объективного общественного мнения.

Данные свидетельствуют о значительном уровне социальной напряжённости и недоверия в вопросах миграции, а также о потребности в комплексных мерах для улучшения адаптации мигрантов и повышения качества общественного диалога.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446940
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  