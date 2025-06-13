Результаты опроса ВФокусе Mail: как россияне относятся к мигрантам

Редакция ВФокусе Mail предлагает читателям ознакомиться с результатами опроса об отношении россиян к трудовым мигрантам. В опросе приняли участие свыше 20 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Большинство опрошенных оценивают количество мигрантов в своем регионе как очень высокое - таких респондентов 80,7%. Это указывает на то, что значительная часть населения ощущает заметное присутствие мигрантов. 16,2% считают, что мигранты присутствуют, но их количество умеренное и не вызывает тревоги, что отражает более спокойное отношение к миграционной ситуации. Лишь 1,8% опрошенных отмечают, что мигрантов практически нет, и 1,3% затрудняются дать однозначный ответ.

В целом, данные свидетельствуют о том, что тема миграции занимает заметное место в общественном восприятии и может быть фактором, влияющим на социальное самочувствие и настроения населения.

Отношение к мигрантам

Большая часть опрошенных проявляет отрицательное отношение к трудовым мигрантам: 45,7% выражают резкое неприятие, считая, что мигранты создают угрозу для общества, а 31% настроены скорее отрицательно, указывая на несоблюдение мигрантами местных норм и традиций. Вместе эти две группы составляют значительное большинство - 76,7%, что отражает высокий уровень негативного восприятия трудовых мигрантов среди респондентов. При этом 11,7% относятся к мигрантам скорее положительно, отмечая, что они выполняют работу, которую не хотят делать местные жители, а лишь 1,6% высказывают полностью положительное отношение, подчеркивая вклад мигрантов в развитие экономики. Еще 9,3% занимают нейтральную позицию, объясняя это отсутствием личного контакта и, соответственно, неспособностью сформировать мнение. Небольшая доля - 0,7% - затруднились с ответом.

Как итог, данные указывают на негативное отношение к трудовым мигрантам, что требует внимания к вопросам интеграции и социального диалога для снижения напряжённости в обществе.

Конфликты

Значительная доля респондентов (около 43%) имела опыт или знает о единичных конфликтах с мигрантами, что говорит о существовании реальных проблем в межэтническом взаимодействии. Наличие регулярных конфликтов у меньшинства (9,2%) показывает, что в некоторых ситуациях напряженность перерастает в систематические проблемы, которые могут негативно сказываться на социальной стабильности. При этом около 11% не сталкивались с такими конфликтами и не слышали о них, что свидетельствует о том, что опыт миграции и сосуществования с мигрантами в разных сообществах может значительно различаться.

Эти данные подчеркивают важность разработки программ по профилактике межэтнических конфликтов и поддержке гармоничного сосуществования различных групп в обществе.

Контакты в повседневной жизни

Большая часть опрошенных имеют регулярные контакты с мигрантами в повседневной жизни: 30,9% общаются с ними ежедневно, а 27,3% - несколько раз в неделю. Вместе эти группы составляют более половины респондентов (58,2%), что свидетельствует о высокой степени взаимодействия с мигрантами в различных сферах - на работе, в транспорте или в быту. При этом около 19,6% опрошенных общаются с мигрантами редко - не чаще раза в месяц, и почти столько же (19,8%) практически не имеют контактов с мигрантами. Это говорит о том, что для значительной части населения мигранты не являются постоянным элементом социальной среды. 2,4% респондентов затруднились ответить на вопрос, что может указывать на неопределённость или недостаток опыта общения с мигрантами.

В целом, данные показывают, что мигранты играют заметную роль в социальной жизни большинства опрошенных, однако существует и значительная часть людей с ограниченным или отсутствующим общением с ними.

Преступность

Большинство опрошенных связывают мигрантов с ростом преступности: 73,0% уверены, что мигранты способствуют увеличению преступных действий, особенно в последние годы. Еще 14,5% склонны считать, что влияние мигрантов на рост преступности существует, но оно незначительно. В совокупности более 87% опрошенных имеют негативное восприятие связи мигрантов с преступностью. Лишь незначительная часть респондентов отвергает этот стереотип: 3,2% уверены, что связь между мигрантами и ростом преступности является мифом, а 7,6% считают, что преступность есть и среди местных жителей, и вопрос не стоит связывать напрямую с мигрантами. Около 1,7% затруднились дать однозначный ответ.

Эти данные отражают преобладающие опасения и негативное отношение к мигрантам в контексте безопасности, что может свидетельствовать о высоком уровне социальной напряжённости и восприятии миграции как фактора риска.

Миграционная политика

Большинство респондентов (77,8%) поддерживают ужесточение въезда и усиление контроля в миграционной политике, что отражает настроения на усиление безопасности и регулирование миграционных потоков. Эта позиция явно преобладает среди опрошенных и свидетельствует о высоком уровне обеспокоенности по поводу текущей миграционной ситуации. Около 11,5% считают важным повысить требования к знанию языка и культуры страны, что говорит о желании видеть мигрантов более интегрированными и осведомленными о местных традициях и нормах. Небольшая доля респондентов (4,9%) выступает за развитие программ интеграции и адаптации мигрантов, что свидетельствует о наличии иного, более лояльного подхода к миграционной политике. Меньшая часть опрошенных считает, что ограничения избыточны и необходимы лишь базовые фильтры (1,6%), а 2,9% поддерживают идею создания единого документа - Мигрант ID. Около 1,3% затруднились ответить.

Вопросы интеграции

Резко преобладает мнение (79,3%), что мигранты не адаптируются к культуре и законам страны, живут по своим правилам и не стремятся к изменениям. Это отражает высокую степень недоверия и скептицизма в отношении интеграции мигрантов. Около 18% считают, что адаптация происходит частично - некоторые мигранты стараются интегрироваться, другие - нет. Эта позиция свидетельствует о признании неоднородности мигрантского сообщества и различий в поведении и отношении к культуре принимающей страны. Лишь 2% уверены, что большая часть мигрантов действительно старается интегрироваться, что говорит о достаточно низком уровне оптимизма в этом вопросе. Менее 1% респондентов затруднились ответить или не наблюдали за процессом адаптации мигрантов.

Респонденты демонстрируют преобладание негативного восприятия мигрантов в контексте их интеграции, что, вероятно, влияет на общественное отношение к миграционной политике и мерам контроля.

Ужесточение ответственности

Большая часть респондентов (41,1%) выступает за применение к мигрантам, не являющимся гражданами России, более жёстких мер уголовной ответственности. Это свидетельствует о высоком уровне требований к контролю и наказанию мигрантов за правонарушения. Еще 14,1% считают, что особое уголовное законодательство должно применяться к мигрантам лишь по определённым категориям преступлений, таким как насильственные действия или терроризм. Эта позиция отражает желание сохранять дифференцированный подход к наказаниям. Около 24,7% придерживаются мнения, что закон должен быть одинаков для всех, но при любом правонарушении мигранты должны автоматически выдворяться из страны с пожизненным запретом на въезд. Эта группа показывает высокую строгость и нетерпимость к нарушениям мигрантами закона. Против применения особого уголовного законодательства выступают 19,5%, утверждая, что закон должен быть одинаков для всех, независимо от гражданства. Эта позиция подчеркивает стремление к равенству и недискриминации. Меньше 1% респондентов затруднились с ответом.

В целом, данные отражают настроения, ориентированные на усиление контроля и ужесточение ответственности мигрантов, при этом сохраняется значительная доля сторонников равного правоприменения и дифференцированного подхода.

Семейный вопрос

Большинство опрошенных (54,7%) считают, что трудовым мигрантам следует запретить привозить свои семьи в страну. Это указывает на сильное беспокойство по поводу влияния миграции на социальную стабильность и интеграцию. При этом 16,6% поддерживают идею ограничения миграции в целом, чтобы избежать проблем, связанных с адаптацией второго поколения мигрантов. Такая позиция отражает обеспокоенность сложностями, которые могут возникать у детей мигрантов в процессе социализации. Примерно равные доли респондентов (около 12%) считают, что у второго поколения мигрантов сохраняется разрыв с местным населением, а также что эти дети часто оказываются "между двух культур", что вызывает определённые трудности. Эти ответы показывают осознание культурных и социальных барьеров, с которыми сталкивается вторая генерация мигрантов. Лишь небольшая часть (3,2%) полагает, что второе поколение мигрантов - это полноценные граждане страны и им следует предоставлять паспорта, что говорит о меньшинстве, поддерживающем полную интеграцию. Около 1% затруднились с ответом.

Мнения отражают значительную озабоченность социальной интеграцией мигрантов и их семей, а также склонность к ужесточению миграционной политики в отношении семейной миграции.

Поддержка государства

Большая часть опрошенных (33,3%) считает, что государство уже делает слишком много для интеграции мигрантов и не требует дополнительных усилий. Это свидетельствует о критическом восприятии текущей миграционной политики и сомнениях в необходимости дальнейшей поддержки. При этом 24,0% респондентов поддерживают идею активного содействия со стороны государства через образовательные и культурные программы, что отражает определённую часть общества, настроенную на более системную помощь мигрантам в адаптации. 18,0% считают, что государство должно содействовать интеграции только в случае инициативы со стороны самих мигрантов, указывая на условный подход к поддержке, зависящий от активности самих мигрантов. Около 16,0% полагают, что интеграция мигрантов вообще не является задачей государства, что демонстрирует значительную долю населения с позицией минимизации роли государства в этом вопросе. 8,6% опрошенных затруднились с ответом.

В целом, данные показывают раздробленность мнений по вопросу государственной поддержки интеграции мигрантов - от скептицизма и критики существующих мер до поддержки активных программ при условии инициативы мигрантов.

Друзья и знакомые

Почти половина респондентов (49,1%) отметили, что среди их знакомых или друзей нет людей, приехавших из других стран, или чьи родители были мигрантами, и при этом они не хотят с ними общаться. Это указывает на достаточно высокий уровень дистанцирования или нежелания контактировать с мигрантами в социальной среде. 24,3% имеют мигрантов среди знакомых, но при этом контакт носят формальный характер - то есть отношения, скорее, поверхностные. 9,9% опрошенных хорошо общаются с мигрантами среди своих друзей или знакомых, что демонстрирует наличие позитивных и близких контактов. 7,6% не имеют мигрантов в кругу общения, но выразили готовность к общению. Небольшая часть - 0,9% - имеют мигрантов в числе своих лучших друзей. 8,2% затруднились ответить или не уверены в наличии мигрантов среди знакомых

Данные показывают, что реальное и близкое общение с мигрантами есть у небольшой части респондентов, тогда как большинство либо избегают таких контактов, либо имеют лишь формальные связи.

Информационная политика

Большинство опрошенных - 71,0% - считают, что информационная политика СМИ по теме миграции слишком мягкая и замалчивает реальные проблемы. Это указывает на восприятие недостаточной критичности и неполноты освещения миграционной тематики в СМИ. 12,2% респондентов оценивают СМИ как однобокие, часто формирующие страх и стереотипы, что говорит о восприятии СМИ как источника тревоги и предвзятости. 6,7% считают, что СМИ ведут сбалансированную информационную политику, предоставляя разные точки зрения. Еще 6,7% не следят за темой миграции в СМИ, что может свидетельствовать о низкой вовлеченности или интересе к вопросу. 3,5% затруднились с ответом.

Доминирует мнение о том, что СМИ либо недостаточно полно освещают проблемы миграции, либо, наоборот, создают избыточный позитивный фон, не показывая всю сложность ситуации.

Успешная интеграция

Большинство респондентов (44,7%) считают, что для успешной интеграции мигрантов необходимо сочетание нескольких факторов - изучение языка и культуры страны, участие в трудовой и общественной жизни, поддержка со стороны местных жителей и внутренняя мотивация самих мигрантов. 23,7% выделяют как ключевой фактор внутреннюю мотивацию мигрантов. 14,7% отмечают важность изучения языка и культуры страны. 4,3% считают, что успешной интеграции способствует участие мигрантов в трудовой и общественной жизни. Лишь 1,0% полагают, что главную роль играет поддержка со стороны местных жителей. 11,7% затруднились с ответом.

Итог

Для большинства интеграция - комплексный процесс, зависящий как от самих мигрантов, так и от условий и поддержки со стороны общества.

Восприятие мигрантов среди респондентов в целом негативное: большинство оценивают их количество как очень высокое и связывают с ростом преступности. Отношение к трудовым мигрантам преимущественно отрицательное, при этом многие считают, что мигранты плохо адаптируются к культуре и законам страны. Существенная часть опрошенных поддерживает ужесточение миграционной политики и особые меры ответственности для мигрантов.

Одновременно наблюдается высокая частота контактов с мигрантами в повседневной жизни, однако значительная часть респондентов либо испытывала конфликты с ними, либо знает о подобных случаях у знакомых. Несмотря на это, большинство опрошенных не имеют близких друзей среди мигрантов и часто предпочитают ограничивать контакты.

Что касается интеграции, то мнение о роли государства разделилось: часть считает, что государство слишком много делает, другая - что необходимо содействовать через образовательные и культурные программы. Респонденты выделяют комплексный подход как наиболее эффективный для успешной интеграции - сочетание изучения языка, участия в жизни общества, поддержки местных жителей и мотивации самих мигрантов.

В информационной политике СМИ по теме миграции большинство видит проблему излишней мягкости и замалчивания проблем, что может препятствовать формированию объективного общественного мнения.

Данные свидетельствуют о значительном уровне социальной напряжённости и недоверия в вопросах миграции, а также о потребности в комплексных мерах для улучшения адаптации мигрантов и повышения качества общественного диалога.