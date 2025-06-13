Среди погибших в авиакатастрофе в Индии кыргызстанцев нет – МИД

В связи с крушением пассажирского самолета Boeing 787 авиакомпании Air India, произошедшим вблизи города Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия), министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает следующее.

Согласно официальным данным, на борту воздушного судна находились 242 пассажира.

По предварительной информации, среди пассажиров не было граждан Кыргызской Республики, а также после крушения самолета, сведений о пострадавших или погибших гражданах КР не поступало.

Посольство Кыргызской Республики в Республике Индия поддерживает контакт с компетентными органами Индии для мониторинга ситуации.