Погода
$ 87.21 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

Среди погибших в авиакатастрофе в Индии кыргызстанцев нет – МИД

220  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с крушением пассажирского самолета Boeing 787 авиакомпании Air India, произошедшим вблизи города Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия), министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает следующее.

Согласно официальным данным, на борту воздушного судна находились 242 пассажира.

По предварительной информации, среди пассажиров не было граждан Кыргызской Республики, а также после крушения самолета, сведений о пострадавших или погибших гражданах КР не поступало.

Посольство Кыргызской Республики в Республике Индия поддерживает контакт с компетентными органами Индии для мониторинга ситуации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446949
Теги:
Индия, погибшие, Кыргызстан, крушение, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  