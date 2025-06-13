Подробности жуткого крушения индийского самолёта с 242 пассажирами на борту

В четверг рейс Air India, направлявшийся в лондонский аэропорт Гатвик, потерпел крушение прямо после взлёта из аэропорта Ахмадабада в северо-западном индийском штате Гуджарат. На борту лайнера находилось 242 пассажира. По имеющимся данным, погибли по меньшей мере 110 человек. Самолёт упал, по данным в прессе, прямо на здание медицинского колледжа и гражданской больницы.

На борту потерпевшего крушение самолёта, направлявшегося из Индии в Великобританию, находились 244 пассажира и члена экипажа. Среди пассажиров оказалось 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и один канадец. Генконсульство в Мумбаи сообщило, что россиян на борту потерпевшего крушение лайнера, по предварительным данным, не было.

Самолет Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс 171 авиакомпании Air India, рухнул в густонаселённом районе Мегани всего через несколько минут после взлёта около 13:00 по местному времени.

В социальных сетях появились шокирующие кадры, на которых видны куски фюзеляжа и хвоста самолёта, торчащие из разрушенного здания.

Судя по всему, части самолета упали на медицинский колледж BJ и гражданскую больницу. Остатки фюзеляжа и шасси были видны свисающими через зияющую дыру в стене помещения, похожего на столовую, а на скамейках внутри отчётливо видны были тарелки с недоеденной едой.

По информации местных СМИ, по меньшей мере 20 студентов медколледжа могли погибнуть в результате трагедии.

Пожарные на месте происшествия начали тушить тлеющие груды мусора. На фотографиях и видео, сделанных испуганными жителями Мегани, запечатлён огромный столб густого чёрного дыма.

Причина трагедии пока неизвестна, но на кадрах видно, что самолёт снижается контролируемым образом с большим углом наклона носа и выпущенными шасси, отмечает Daily Mail.

Он на мгновение исчез из виду за деревьями и зданиями, прежде чем на горизонте вспыхнул огромный огненный шар. Самолёт был заправлен для дальнего перелёта прямо в Гатвик, что усилило взрыв.

Аварийные службы оперативно направились на место трагедии. Масштаб разрушений, показанный на первых снимках, позволяет предположить, что количество жертв, скорее всего, увеличится. По последним данным, по меньшей мере 110 человек погибли.

По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar 24, самолёт достиг высоты всего 190,5 метров, прежде чем начал снижаться. По данным сервиса, сигнал транспондера лайнера пропал всего через несколько секунд после того, как он покинул взлётно-посадочную полосу.

Генеральный директорат гражданской авиации Индии сообщил, что самолёт подал сигнал бедствия за несколько минут до крушения. В сообщении также говорится, что пилоты обладают большим опытом: по данным управления, капитан Сумит Сабхарвал может похвастаться около 8200 часами налёта, а второй пилот Клайв Кундар имел за плечами 1100 часов налёта. Индийские эксперты полагают, что крушение могло произойти в результате столкновения лайнера с птицами.

Аэропорт Гатвик впоследствии подтвердил, что рейс, который должен был приземлиться сегодня в 18:25, потерпел крушение при вылете.

Во время аварии погодные условия были спокойными: небо было ясным, а скорость ветра была незначительной. По данным Times of India, генеральный директор Индийского бюро по расследованию авиационных происшествий направляется на место инцидента с группой следователей.

Аэропорт Ахмадабада заявил, что немедленно приостановил все полёты после утреннего инцидента.

787 Dreamliner, потерпевший сегодняшнюю катастрофу, – это широкофюзеляжный двухмоторный самолёт. По данным базы данных Aviation Safety Network, он считается первым в истории самолётом Boeing 787.

Последняя авиакатастрофа со смертельным исходом в Индии произошла в 2020 году, и в ней участвовал самолёт бюджетной авиакомпании Air India Express. Boeing-737 авиакомпании выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Кожикоде на юге Индии. Лайнер выкатился за пределы ВПП, нырнул в долину и врезался носом в землю. Тогда погиб 21 человек.

В 2022 году бывшая государственная авиакомпания Air India была поглощена индийским конгломератом Tata Group, а в 2024 году она объединилась с Vistara – совместным предприятием группы и Singapore Airlines.

Трагедия в четверг стала последней в череде катастроф с участием самолётов компании Boeing и произошла всего через шесть месяцев после крушения Boeing-737 в Южной Корее, в результате которого погибли 179 человек.

В октябре 2018 года самолёт Boeing Lion Air, выполнявший рейс 610, упал в Яванское море вскоре после взлета из Джакарты в Индонезии, в результате чего погибли все 189 человек, находившихся на борту.

Затем, в марте 2019 года, рейс 302 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы, в результате чего погибли 157 пассажиров, включая членов экипажа.