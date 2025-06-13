Погода
$ 87.21 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

"Военная" битва за Центральную Азию

278  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

История ОДКБ похожа на притчу: подружились шестеро батыров и богатырей и договорились стоять друг за друга насмерть. Вот живут они по соседству, поживают. У кого случится беда, все дружно идут на помощь. И никому не сломить их. Но заморские силы не дремлют. Как победить богатырей и батыров? Надо их разделить и поссорить. Ведь один в поле не воин, уверено издание asia-today.news.

"Организация Договора о коллективной безопасности", куда сегодня входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, создана для коллективной защиты от внешних угроз в 1992 году в Ташкенте. Управляют ОДКБ президенты всех стран-участниц, а генеральный секретарь Совета коллективной безопасности - бывший министр обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

ОДКБ борется с терроризмом, торговлей людьми и наркотиками. Но после крупной миротворческой операции в Казахстане в 2022 году, когда Армения, Кыргызстан и Россия помогли республике сохранить суверенитет и отразили атаки иностранных террористов, которые только в Алматы подбили на бунты больше 3 000 человек, ОДКБ пытаются "подвинуть" в высоких кулуарах.

Турция мечтает создать в Центральной Азии пантюркистский военный блок, попутно подбивая Синьцзянь-Уйгурский автономный округ Китая на сепаратизм. Кому это принесет мир и спокойствие? Анкара то и дело открывает здесь свои оружейные производства и устраивает совместные боевые учения "Тамир-батыр" и НАТОвское "Партнерство во имя мира".

Вашингтон пытается внедрить свою систему коллективной безопасности, чтобы все азиаты выстроились по стойке смирно перед "мировым лидером". Для этого активно обесцениваются возможности РФ. В заказных СМИ пишут, что та не поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном, да и нет у Федерации сил, так как военный потенциал сконцентрирован на Украине.

По мнению нашего эксперта, государственного советника госслужбы Киргизской Республики III класса Калнура Ормушева, ставить под сомнение военный потенциал и роль России в ОДКБ неправильно:

"Президент Америки, военный номер один главной команды США, Трамп, признает, что Россия - сила. Си Цзиньпин признает, что Россия - сила. Украина, в которой разрушена вся экономика, она понимает, что сила. Европа, НАТО, которая трепещет, и еще ничего не случилось, а уже там дрожат и трепещут, признают, что Россия - сила. Япония, если Россия такая слабая, что же она там уже полвека нудит про эти Курилы? Ну забери, если она такая слабая", - констатирует Калнур Ормушев.

Причем, мощь ОДКБ основана не только на ядерном оружии, но и на силе духа народов постсоветских стран, победивших фашизм, считает эксперт. К тому же ресурсный потенциал ОДКБ поддерживается природными богатствами Российской Федерации. Калнур Ормушев заключает:

"Даже если бы Россия не было газа и нефти, да, уверяю вас, одной тайги хватило бы для того, чтобы прожить столетие. С одной тайги. Я уж не говорю про алмазы, золото и так далее. Поэтому я думаю, что ресурс у ОДКБ - это ресурсы прежде России. И это надо понимать. Они могут кому-то не нравиться, как, например, не нравятся сейчас многими в Европе. Они могут быть кому-то симпатичны, в частности, членам ОДКБ. И поэтому я думаю, что этот вопрос такой риторический, на него и ответ мне не надо искать, конечно, да, - сила".

Такая получается "притча в языцех". Проверенную делом и временем структуру ОДКБ реально "подвинуть" туркам и американцам пока сложно. Индивидуалисты и монополисты на фоне слаженного коллектива всегда проигрывают, заключили авторы статьи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446983
Теги:
ОДКБ, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  