История ОДКБ похожа на притчу: подружились шестеро батыров и богатырей и договорились стоять друг за друга насмерть. Вот живут они по соседству, поживают. У кого случится беда, все дружно идут на помощь. И никому не сломить их. Но заморские силы не дремлют. Как победить богатырей и батыров? Надо их разделить и поссорить. Ведь один в поле не воин, уверено издание asia-today.news.

"Организация Договора о коллективной безопасности", куда сегодня входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, создана для коллективной защиты от внешних угроз в 1992 году в Ташкенте. Управляют ОДКБ президенты всех стран-участниц, а генеральный секретарь Совета коллективной безопасности - бывший министр обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

ОДКБ борется с терроризмом, торговлей людьми и наркотиками. Но после крупной миротворческой операции в Казахстане в 2022 году, когда Армения, Кыргызстан и Россия помогли республике сохранить суверенитет и отразили атаки иностранных террористов, которые только в Алматы подбили на бунты больше 3 000 человек, ОДКБ пытаются "подвинуть" в высоких кулуарах.

Турция мечтает создать в Центральной Азии пантюркистский военный блок, попутно подбивая Синьцзянь-Уйгурский автономный округ Китая на сепаратизм. Кому это принесет мир и спокойствие? Анкара то и дело открывает здесь свои оружейные производства и устраивает совместные боевые учения "Тамир-батыр" и НАТОвское "Партнерство во имя мира".

Вашингтон пытается внедрить свою систему коллективной безопасности, чтобы все азиаты выстроились по стойке смирно перед "мировым лидером". Для этого активно обесцениваются возможности РФ. В заказных СМИ пишут, что та не поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном, да и нет у Федерации сил, так как военный потенциал сконцентрирован на Украине.

По мнению нашего эксперта, государственного советника госслужбы Киргизской Республики III класса Калнура Ормушева, ставить под сомнение военный потенциал и роль России в ОДКБ неправильно:

"Президент Америки, военный номер один главной команды США, Трамп, признает, что Россия - сила. Си Цзиньпин признает, что Россия - сила. Украина, в которой разрушена вся экономика, она понимает, что сила. Европа, НАТО, которая трепещет, и еще ничего не случилось, а уже там дрожат и трепещут, признают, что Россия - сила. Япония, если Россия такая слабая, что же она там уже полвека нудит про эти Курилы? Ну забери, если она такая слабая", - констатирует Калнур Ормушев.

Причем, мощь ОДКБ основана не только на ядерном оружии, но и на силе духа народов постсоветских стран, победивших фашизм, считает эксперт. К тому же ресурсный потенциал ОДКБ поддерживается природными богатствами Российской Федерации. Калнур Ормушев заключает:

"Даже если бы Россия не было газа и нефти, да, уверяю вас, одной тайги хватило бы для того, чтобы прожить столетие. С одной тайги. Я уж не говорю про алмазы, золото и так далее. Поэтому я думаю, что ресурс у ОДКБ - это ресурсы прежде России. И это надо понимать. Они могут кому-то не нравиться, как, например, не нравятся сейчас многими в Европе. Они могут быть кому-то симпатичны, в частности, членам ОДКБ. И поэтому я думаю, что этот вопрос такой риторический, на него и ответ мне не надо искать, конечно, да, - сила".

Такая получается "притча в языцех". Проверенную делом и временем структуру ОДКБ реально "подвинуть" туркам и американцам пока сложно. Индивидуалисты и монополисты на фоне слаженного коллектива всегда проигрывают, заключили авторы статьи.