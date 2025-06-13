Соболезнования со всего мира после крушения самолёта Air India в Ахмедабаде

Соболезнования от мировых лидеров продолжают поступать после того, как самолет Air India, следовавший в Лондон с 242 людьми на борту, включая 12 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Сардара Валлаббхай Пателя в Ахмедабаде в четверг.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner (рейс AI-171) врезался в общежитие для врачей у периметра аэропорта, что вызвало масштабный пожар и густой дым. На данный момент власти подтвердили наличие одного выжившего, который находится на лечении. Точное число погибших пока неизвестно, так как самолет упал в густонаселенном жилом районе.

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян выразил глубокую скорбь в связи с трагедией и направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди и народу Индии:

"Мы глубоко опечалены трагическим крушением самолета в Ахмедабаде. Все жители ОАЭ мысленно с премьер-министром @narendramodi и народом Индии. Мы выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим."

Премьер-министр Таиланда Паетонгтарн Шинаватра также выразила скорбь: "Я глубоко опечалена трагической авиакатастрофой в Ахмедабаде. От имени народа и правительства Таиланда выражаю сердечные соболезнования премьер-министру @NarendraModi и всем, кто понес утрату."

Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал: "Меня опечалила новость о крушении самолета Air India. Это великая трагедия, затронувшая множество жизней. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял близких."

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил соболезнования премьер-министрам Индии и Великобритании: "Выражаю глубочайшие соболезнования премьер-министру @narendramodi, премьер-министру @Keir_Starmer, семьям погибших и всем пострадавшим в результате трагического крушения рейса AI-171."

Госсекретарь США Марко Рубио написал: "С разбитым сердцем воспринял новость о трагическом крушении самолета в Ахмедабаде. Молюсь за всех, кто потерял близких. Мы следим за развитием ситуации и поддерживаем спасательные службы."

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также выразил соболезнования: "С прискорбием узнал о трагическом крушении самолета Air India у аэропорта Ахмедабада. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым."

Посол Австрии в Индии Катарина Визер написала: "Шокирована разрушительной авиакатастрофой в Ахмедабаде. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Глубочайшие соболезнования от Австрии всем, кто потерял близких."

Пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи выразил соболезнования правительству Индии: "МИД ЭИЭ (Исламского Эмирата Афганистан) глубоко опечален крушением индийского гражданского самолета. Выражаем соболезнования семьям погибших и правительству Индии."

Генконсульство Афганистана в Мумбаи также опубликовало аналогичное сообщение.

Посол ЕС в Индии Эрве Дельфин сообщил, что флаг Европейского союза в Индии приспущен в знак уважения: "Флаг @EU_in_India приспущен в память и уважение ко всем гражданам Индии, Великобритании, Канады, ЕС и Португалии, погибшим в трагической катастрофе в Ахмедабаде. Глубочайшие соболезнования семьям и народу Индии в этот момент скорби."

Комиссар полиции Ахмедабада Г.С. Малик в разговоре с ANI сообщил: "Найден один выживший. Он находится в больнице под наблюдением. Пока не можем сообщить точное число погибших, так как самолет упал в жилом районе. Жертв может быть больше."

Заявление Air India: "Самолет Boeing 787-8, выполнявший рейс AI-171, вылетел из Ахмедабада в 13:38 по индийскому времени с 242 пассажирами и членами экипажа на борту. Среди них: 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Также создана горячая линия для родственников: 1800 5691 444."

Самолет находился под командованием капитана Сумита Сабхарвала и первого офицера Клайва Кундара. Согласно данным службы управления воздушным движением (ATC), самолет вылетел в 13:39 (08:09 UTC) с полосы 23 и передал сигнал бедствия ("Mayday"), после чего связь с ним прервалась. Вскоре после взлета самолет упал за пределами аэропорта, вызвав сильный пожар с черным дымом.

Источник: https://www.tribuneindia.com/news/world/condolences-pour-in-from-across-world-after-air-india-plane-crashes-in-ahmedabad/