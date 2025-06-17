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Итаума vs Уайт: Бой поколения 16 августа в Эр-Рияде

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- Самуэль Деди Ирие
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16 августа в Эр-Рияде состоится громкий боксерский поединок: восходящая звезда британского хевивейта Мозес Итаума сразится с опытным ветераном Диллианом Уайтом. Этот бой станет самым серьёзным испытанием в карьере 20-летнего Итаумы.

Не имеющий поражений проспект из Кента одержал 12 побед на профессиональном ринге, 10 из которых - нокаутом. Итаума уже заявил о себе как о будущем британского бокса, а встреча с 37-летним экс-претендентом на титул чемпиона мира Диллианом Уайтом может стать поворотным моментом на пути к вершинам.

Уроженец Словакии, Итаума переехал в Чатем в возрасте трёх лет и быстро попал в поле зрения известного промоутера Фрэнка Уоррена. Уже в 16 лет он спарринговал с такими звездами, как Лоуренс Околи, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Его левша-стиль, мощные удары и уверенность сделали его одной из самых ярких надежд тяжёлого веса. В мае он легко расправился с Майком Балогуном во втором раунде, подтвердив свою репутацию нокаутёра.

Для Уайта, ранее встречавшегося на ринге с Джошуа и Фьюри, поединок с Итаумой - шанс на реабилитацию. Его бой-реванш с Джошуа в 2023 году был отменён из-за положительной допинг-пробы. Уайт заявляет, что впоследствии был оправдан и вернулся в ринг весной 2024 года, нокаутировав Кристиана Хаммера и Эбенезера Тетте.

Однако эксперты отмечают, что прежнюю форму Уайт так и не набрал. Тем не менее, его опыт и жёсткость могут стать серьёзным испытанием для молодого соперника.

Поединок в Эр-Рияде станет настоящим столкновением поколений: молодой нокаутёр против проверенного ветерана. Для Итаумы - это шаг к мировой арене, для Уайта - шанс напомнить о себе и вернуться в элиту тяжёлого веса.


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URL: https://www.vb.kg/447002
Теги:
бокс
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