Биопестициды на основе живых организмов, такие как грибок Metarhizium acridum, все чаще признаются эффективной альтернативой химическим пестицидам в борьбе с саранчой.

Эти биологические препараты действуют избирательно, поражая только саранчу и кузнечиков, при этом практически не оказывая негативного воздействия на людей и нецелевые организмы, включая полезных насекомых – опылителей (пчел), птиц, рыб и других представителей дикой природы. Их точечное действие помогает снизить экологические и другие риски, предлагая устойчивые решения для контроля вредителей.

В Чуйской области прошли национальные испытания биопестицидов, организованные Департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Учения были организованы в рамках "Программы ФАО по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральная Азия", которая реализуется при финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA), а также собственных ресурсов ФАО. Мероприятие, проводимое уже второй год подряд, направлено на продвижение экологически безопасных методов борьбы с саранчой.

Кыргызстан регулярно сталкивается с угрозами со стороны двух основных видов саранчи: Мароккской саранчи (Dociostaurus maroccanus) и Итальянского пруса (Calliptamus italicus). Оба эти вида способны к быстрому размножению и формированию плотных стай, которые могут наносить значительный ущерб посевам и пастбищам.

"Биологические пестициды представляют собой надежную и менее вредную альтернативу для борьбы с саранчой, на этапах, когда саранчовая вспышка еще не достигла критического уровня и когда время позволяет их использовать", – сказал Олег Гучгельдыев, Представитель ФАО в Кыргызской Республике. "Они также становятся решением для борьбы с саранчовыми вспышками в хрупких экосистемах. Такие испытания не только укрепляют научно-технический потенциал страны, но и открывают путь к более безопасному и устойчивому сельскому хозяйству".

В ходе испытаний проводились лабораторные проверки жизнеспособности спор, полевое применение биопестицидов, отбор проб и оценка эффективности после обработки с использованием стандартизированных методов ФАО. Все этапы курировал Фозилбек Нуржонов, международный эксперт ФАО по биопестицидам.

"Полевые испытания являются важнейшим этапом на пути интеграции биопестицидов в национальные стратегии борьбы с саранчой", – сказал Фозилбек Нуржонов, международный эксперт ФАО по биопестицидам. "Хочу особо отметить высокий уровень вовлеченности и профессионализм специалистов из Кыргызстана, что позволяет нам с уверенностью ожидать успешных результатов и дальнейшего расширения применения этих экологически безопасных решений".

Помимо полевых работ, специалисты департамента провели тренинги для сотрудников, по сбору и анализу биоэкологических данных, а также проведению контрмер в соответствии с лучшими практиками.

Особое внимание в ходе тренингов уделялось применению цифровых инструментов, которые позволяют передавать и анализировать данные о саранче в режиме реального времени. Начиная с 2017 года для анализа данных и прогнозирования вспышек саранчовых Кыргызстан использует Автоматизированную Систему для Сбора данных (ASDC), которая включает в себя "Стандартные Формы Обследования и Борьбы" и обеспечивает передачу данных в Систему управления саранчовыми на Кавказе и в Центральной Азии - CCALM. Эти цифровые системы предназначены для улучшения сбора и анализа данных о саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА). В более широком смысле эти системы способствуют раннему предупреждению и реагированию и, таким образом, предотвращению.

ФАО продолжает поддерживать Кыргызстан, укрепляя его потенциал для мониторинга саранчи и оценки рисков, а также внедряя устойчивые методы управления вредителями. Комплексный подход, включающий современные технологии и лучшие мировые практики, позволяет минимизировать экономические потери и негативное воздействие на здоровье населения и окружающую среду от нашествий саранчи. Эти меры способствуют эффективному управлению вредителями и обеспечению долгосрочной устойчивости сельского хозяйства, сохраняя при этом экологический баланс и здоровье экосистем.