Номинантов на "Золотой мяч" объявят 7 августа

Организаторы престижной футбольной премии "Золотой мяч" сообщили, что список номинантов будет опубликован 7 августа 2025 года. Торжественная церемония награждения состоится 22 сентября в театре "Шатле" в Париже.

В 2024 году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Победитель определяется голосованием 100 журналистов из разных стран, которые оценивают игроков по индивидуальным достижениям, успехам команды и честной игре. Игрок с наибольшим количеством очков получает награду.