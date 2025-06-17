Погода
$ 87.26 - 87.69
€ 100.17 - 101.17

Номинантов на "Золотой мяч" объявят 7 августа

124  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Организаторы престижной футбольной премии "Золотой мяч" сообщили, что список номинантов будет опубликован 7 августа 2025 года. Торжественная церемония награждения состоится 22 сентября в театре "Шатле" в Париже.

В 2024 году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Победитель определяется голосованием 100 журналистов из разных стран, которые оценивают игроков по индивидуальным достижениям, успехам команды и честной игре. Игрок с наибольшим количеством очков получает награду.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447081
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  