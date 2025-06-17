Месси спровоцировал спор ударом головой на клубном ЧМ

В напряжённом стартовом матче клубного чемпионата мира Лионель Месси оказался в центре скандала - он, по всей видимости, ударил головой защитника "Аль-Ахли" Яссера Ибрагима. Инцидент произошёл во время горячего эпизода на поле и сразу вызвал бурные обсуждения среди болельщиков и экспертов.

Хотя Месси известен своим мастерством и спортивным поведением, этот неожиданный поступок вызвал дебаты о его поведении в стрессовых ситуациях. Судьи рассмотрели инцидент, однако немедленных санкций не последовало.

Противостояние команд Месси и "Аль-Ахли" остаётся в центре внимания турнира, где эмоции зашкаливают в борьбе за престижный титул клубного чемпионата мира.