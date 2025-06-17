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Женская Суперлига Англии расширится до 14 команд и станет профессиональной

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- Самуэль Деди Ирие
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Клубы Женской Суперлиги Англии единогласно поддержали расширение лиги с 12 до 14 команд начиная с сезона 2026–27 годов. Также будет создан профессиональный второй дивизион WSL2 с повышенными стандартами для клубов.

Футбольная ассоциация Англии (FA) должна одобрить изменения, так как она контролирует работу топ-дивизионов. Система повышения и понижения в классе сохранится: две лучшие команды WSL2 поднимутся в Суперлигу, а команда, занявшая третье место, сыграет плей‑офф с предпоследним клубом WSL.

Третий уровень - Женская национальная лига - также будет участвовать в системе переходов, при условии соблюдения клубами минимальных требований.

Генеральный директор WSL Никки Дусе отметила, что реформы улучшат уровень женского футбола и привлекут инвестиции.

Расширение лиги более чем до 14 команд пока не планируется из-за риска перегруженного календаря и снижения качества матчей.


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URL: https://www.vb.kg/447090
Теги:
Великобритания, футбол, женщины
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