Женская Суперлига Англии расширится до 14 команд и станет профессиональной

Клубы Женской Суперлиги Англии единогласно поддержали расширение лиги с 12 до 14 команд начиная с сезона 2026–27 годов. Также будет создан профессиональный второй дивизион WSL2 с повышенными стандартами для клубов.

Футбольная ассоциация Англии (FA) должна одобрить изменения, так как она контролирует работу топ-дивизионов. Система повышения и понижения в классе сохранится: две лучшие команды WSL2 поднимутся в Суперлигу, а команда, занявшая третье место, сыграет плей‑офф с предпоследним клубом WSL.

Третий уровень - Женская национальная лига - также будет участвовать в системе переходов, при условии соблюдения клубами минимальных требований.

Генеральный директор WSL Никки Дусе отметила, что реформы улучшат уровень женского футбола и привлекут инвестиции.

Расширение лиги более чем до 14 команд пока не планируется из-за риска перегруженного календаря и снижения качества матчей.