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Задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве на 540 тыс. сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве, от которого пострадала жительница Аламудунского района.

По данным милиции, с 15 по 17 мая 2025 года неизвестные лица, действуя под предлогом заработка на онлайн-платформе сайта "N", обманным путём получили от заявительницы 540 000 сомов.

Потерпевшая перевела деньги на различные банковские карты, зарегистрированные в Кыргызстане. Уголовное дело возбуждено по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин С.А., 2001 года рождения, которого водворили в ИВС.

Расследование продолжается. У милиции имеются основания полагать, что указанный гражданин может быть причастен к другим аналогичным случаям мошенничества.

Всех, кто пострадал от действий задержанного, милиция просит обратиться в ближайшее отделение милиции или позвонить в ОВД Аламудунского района:

(0312) 36-35-23,

(0312) 36-35-27.


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URL: https://www.vb.kg/447101
Теги:
Аламудунский район, задержание, мошенничество, милиция
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