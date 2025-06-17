Задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве на 540 тыс. сомов

Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве, от которого пострадала жительница Аламудунского района.

По данным милиции, с 15 по 17 мая 2025 года неизвестные лица, действуя под предлогом заработка на онлайн-платформе сайта "N", обманным путём получили от заявительницы 540 000 сомов.

Потерпевшая перевела деньги на различные банковские карты, зарегистрированные в Кыргызстане. Уголовное дело возбуждено по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин С.А., 2001 года рождения, которого водворили в ИВС.

Расследование продолжается. У милиции имеются основания полагать, что указанный гражданин может быть причастен к другим аналогичным случаям мошенничества.

Всех, кто пострадал от действий задержанного, милиция просит обратиться в ближайшее отделение милиции или позвонить в ОВД Аламудунского района:

(0312) 36-35-23,

(0312) 36-35-27.