Младшего брата Камчы Кольбаева подозревают в земельной коррупции

МВД Кыргызстана проводит расследование по факту незаконной передачи земельного участка в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2009 году чиновники айыл окмоту и районной администрации заключили договор аренды на 49 лет с гражданином С.К. Участок площадью 5 гектаров выделили якобы под строительство спортивного комплекса. Однако объект так и не был возведен, что вызвало возмущение среди местных жителей. Те потребовали вернуть землю государству.

Как установили в МВД, вскоре после получения участка С.К. подвергся давлению со стороны членов организованной преступной группы Камчы Кольбаева, ликвидированного в 2023 году в Бишкеке. От него потребовали передать 1 гектар в "общак". Испугавшись, он обратился за поддержкой к младшему брату Кольбаева - Жолдошбеку Кольбаеву, который согласился "уладить" ситуацию в обмен на часть земли.

В результате инцидент был квалифицирован как коррупция (статья 336 УК КР). Задержаны и водворены в СИЗО-1 четверо мужчин, состоящих на учете как члены ОПГ: С.А. (1977 г.р.), К.Ж. (1976 г.р.), Э.М. (1974 г.р.) и О.А. (1976 г.р.).

Следствие продолжается.