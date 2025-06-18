Погода
$ 87.35 - 87.65
€ 100.17 - 101.17

ФРП получил 500 миллионов сомов на льготное кредитование бизнеса

195  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства" получил 500 миллионов сомов от Министерства финансов Кыргызской Республики на пополнение уставного капитала. Средства будут направлены на предоставление льготных кредитов предпринимателям по ставке 8% годовых, согласно поручению Президента Садыра Жапарова по итогам проведения III Народного Курултая. Об этом сообщает пресс-служба ФРП.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Цель программы - содействие развитию предпринимательства, создание новых рабочих мест и укрепление экономики страны.

Обратиться за кредитом можно в центральный офис Фонда развития предпринимательства, а также в его региональные филиалы, начиная с 25 июня текущего года. В настоящее время Фонд проводит необходимые процедуры установленные законодательством КР для начала выдачи кредитов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447176
Теги:
кредит, Кыргызстан, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  