ФРП получил 500 миллионов сомов на льготное кредитование бизнеса

ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства" получил 500 миллионов сомов от Министерства финансов Кыргызской Республики на пополнение уставного капитала. Средства будут направлены на предоставление льготных кредитов предпринимателям по ставке 8% годовых, согласно поручению Президента Садыра Жапарова по итогам проведения III Народного Курултая. Об этом сообщает пресс-служба ФРП.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Цель программы - содействие развитию предпринимательства, создание новых рабочих мест и укрепление экономики страны.

Обратиться за кредитом можно в центральный офис Фонда развития предпринимательства, а также в его региональные филиалы, начиная с 25 июня текущего года. В настоящее время Фонд проводит необходимые процедуры установленные законодательством КР для начала выдачи кредитов.