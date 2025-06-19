Кыргызстан и страны Бенилюкс договорились об отмене виз для дипломатов

В Секретариате в Брюсселе Кыргызстан и страны Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) подписали два ключевых соглашения: об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов и о реадмиссии лиц, въехавших или пребывающих без разрешения. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Документы с кыргызской стороны подписал чрезвычайный и полномочный посол Эркин Айдит.

Со стороны Бенилюкс - генеральный директор по консульским вопросам МИД Бельгии и послы Нидерландов и Люксембурга. Церемония прошла в присутствии Генерального секретаря Бенилюкс, депозитария соглашений.

Эти соглашения являются результатом конструктивного взаимодействия и направлены на развитие сотрудничества в области официальных контактов, управления миграцией и повышения региональной безопасности. Они укрепляют партнёрство между Кыргызстаном и странами Бенилюкс, создавая условия для более эффективного взаимодействия в сфере международных отношений и безопасности.