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Нурманбет Раймалы уулу - чемпион Азии по греко-римской борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский спортсмен Нурманбет Раймалы уулу завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Азии по греко-римской борьбе, который проходит во Вьетнаме. Об этом сообщает официальный сайт Объединённого мира борьбы (UWW).

В весовой категории до 72 кг турнир проходил по круговой системе с участием четырёх борцов. Раймалы уулу уверенно одержал победы во всех трёх схватках:

над Юссуфом Мациевым (Казахстан) - 5:1

над Нитешем (Индия) - 6:1

над Жавохиром Шодияровым (Узбекистан) - 7:1

Эти уверенные победы принесли кыргызстанцу первое место и титул чемпиона Азии в своей весовой категории. Турнир продолжается, и сборная Кыргызстана рассчитывает на новые медали.


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URL: https://www.vb.kg/447205
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат, Кыргызстан
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