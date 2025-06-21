Нурманбет Раймалы уулу - чемпион Азии по греко-римской борьбе

Кыргызстанский спортсмен Нурманбет Раймалы уулу завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Азии по греко-римской борьбе, который проходит во Вьетнаме. Об этом сообщает официальный сайт Объединённого мира борьбы (UWW).

В весовой категории до 72 кг турнир проходил по круговой системе с участием четырёх борцов. Раймалы уулу уверенно одержал победы во всех трёх схватках:

над Юссуфом Мациевым (Казахстан) - 5:1

над Нитешем (Индия) - 6:1

над Жавохиром Шодияровым (Узбекистан) - 7:1

Эти уверенные победы принесли кыргызстанцу первое место и титул чемпиона Азии в своей весовой категории. Турнир продолжается, и сборная Кыргызстана рассчитывает на новые медали.