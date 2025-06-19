Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 100.17 - 101.17

Кыргызстан расширил партнерство с Татарстаном

233  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель председателя кабмина КР Данияр Амангельдиев провел встречу и подписал соглашение о партнерстве с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на полях ПМЭФ-2025.

"Мы высоко ценим возможность расширения партнерства с Вашей страной в рамках дружественных российско-кыргызских отношений", - подчеркнул Рустам Минниханов.

Стороны напомнили, что по итогам прошлого года татарстано-кыргызстанский товарооборот составил 138 миллионов долларов и показал за последние годы более чем трехкратный рост.

"Ряд татарстанских предприятий активно работают с кыргызскими партнерами. Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний в Кыргызстане", - отметил Рустам Минниханов.

По информации, речь идет об увеличении поставок нефтехимической продукции, автомобильных шин, товаров бытовой химии, компрессорного, холодильного оборудования из Татарстана в Кыргызстан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447226
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  