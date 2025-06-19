Кыргызстан расширил партнерство с Татарстаном

Первый заместитель председателя кабмина КР Данияр Амангельдиев провел встречу и подписал соглашение о партнерстве с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на полях ПМЭФ-2025.

"Мы высоко ценим возможность расширения партнерства с Вашей страной в рамках дружественных российско-кыргызских отношений", - подчеркнул Рустам Минниханов.

Стороны напомнили, что по итогам прошлого года татарстано-кыргызстанский товарооборот составил 138 миллионов долларов и показал за последние годы более чем трехкратный рост.

"Ряд татарстанских предприятий активно работают с кыргызскими партнерами. Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний в Кыргызстане", - отметил Рустам Минниханов.

По информации, речь идет об увеличении поставок нефтехимической продукции, автомобильных шин, товаров бытовой химии, компрессорного, холодильного оборудования из Татарстана в Кыргызстан.