В Кара-Бууре оштрафованы 7 жителей за незаконные дома на пастбищах

В результате проверки, проведённой Региональным управлением по Таласской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, установлено, что 7 жителей сельского округа Кара-Буура Айтматовского района незаконно возвели жилые дома и хозяйственные постройки на пастбищных и сельскохозяйственных землях без соответствующих разрешительных документов.

По факту составлены акты проверки, наложены административные штрафы, которые взысканы на специальный счёт.

Материалы переданы в прокуратуру Айтматовского района для принятия дальнейших мер.