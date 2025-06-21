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В Кара-Бууре оштрафованы 7 жителей за незаконные дома на пастбищах

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- Светлана Лаптева
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В результате проверки, проведённой Региональным управлением по Таласской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, установлено, что 7 жителей сельского округа Кара-Буура Айтматовского района незаконно возвели жилые дома и хозяйственные постройки на пастбищных и сельскохозяйственных землях без соответствующих разрешительных документов.

По факту составлены акты проверки, наложены административные штрафы, которые взысканы на специальный счёт.

Материалы переданы в прокуратуру Айтматовского района для принятия дальнейших мер.


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URL: https://www.vb.kg/447278
Теги:
пастбища, Таласская область, штраф
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