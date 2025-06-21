Возобновил работу пункт фитосанитарного контроля "Акжол автодорожный"

В целях увеличения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции отечественных товаропроизводителей нашей республики, с 20 июня 2025 года возобновляет свою работу пункт фитосанитарного контроля "Ак-Жол автодорожный", расположенный на кыргызско-казахстанской государственной границе.

Кроме того, его открытие поможет разгрузить существующие пункты пропуска, где наблюдается высокий поток сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь повысит качество и эффективность фитосанитарного контроля.

Дополнительный пункт снизит риск заноса и распространения карантинных объектов, что особенно актуально в условиях глобализации и увеличения транспортных потоков.

Открытие этого пункта является необходимым шагом для обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности контроля, поддержки развития экспортных возможностей страны, а также для своевременного оформления грузов и предотвращения задержек.