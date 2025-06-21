Погода
$ 87.19 - 87.64
€ 100.02 - 101.02

Возобновил работу пункт фитосанитарного контроля "Акжол автодорожный"

117  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях увеличения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции отечественных товаропроизводителей нашей республики, с 20 июня 2025 года возобновляет свою работу пункт фитосанитарного контроля "Ак-Жол автодорожный", расположенный на кыргызско-казахстанской государственной границе.

Кроме того, его открытие поможет разгрузить существующие пункты пропуска, где наблюдается высокий поток сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь повысит качество и эффективность фитосанитарного контроля.

Дополнительный пункт снизит риск заноса и распространения карантинных объектов, что особенно актуально в условиях глобализации и увеличения транспортных потоков.

Открытие этого пункта является необходимым шагом для обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности контроля, поддержки развития экспортных возможностей страны, а также для своевременного оформления грузов и предотвращения задержек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447285
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  