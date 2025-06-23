В Беларуси пройдет культурно-образовательный форум "Дети Содружества"

С 7 по 16 июля 2025 года пройдет X Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества". Впервые он состоится в Беларуси, в детском центре "Зубрёнок", расположенном на территории Национального парка "Нарочанский". В этом году форум будет посвящен теме "80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Память и единство поколений".

Организаторами форума являются Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств.

Школьники стран СНГ смогут ближе познакомиться с историей, культурой и традициями белорусского народа. Ребята посетят знаковые мемориальные места Великой Отечественной войны и встретятся с ветеранами.

Традиционно участники представят презентации национальных обычаев своих стран. Среди других мероприятий, которые ждут ребят, - выставки, мастер-классы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, образовательные тренинги, музыкальные конкурсы, вечера искусств и многие другие.

Основная цель проекта - создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества.

Предложение о проведении форума в Беларуси озвучила Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова на заседании Совета МПА СНГ, которое прошло 12 июля 2024 года.

Напомним, форум "Дети Содружества" возник по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, поддержанной Межпарламентской Ассамблей СНГ. Первый форум состоялся в 2013 году в Чолпон-Ате, в пансионате на берегу озера Иссык-Куль. После 2020 года география форума расширилась: в 2021 он проходил в России, в 2023 - в Узбекистане.