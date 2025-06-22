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Кыргызстан взял 5 медалей на чемпионате Азии U-23 по борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Во вьетнамском городе Вунгтау проходит чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов до 23 лет. Женская сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе показала сильный результат, завоевав пять медалей.

Нурзат Нуртаева стала чемпионкой Азии в весовой категории до 72 кг. Серебряные медали получили Арууке Кадырбек кызы (до 55 кг) и Кайыргул Шаршебаева (до 76 кг). Бронзовые награды завоевали Гульнура Таштанбекова (до 68 кг) и Дильназ Сазанова (до 65 кг).

По итогам соревнований женская команда Кыргызстана заняла 4-е место в общекомандном зачёте. Лидерами стали сборные Индии, Монголии и Казахстана.

В соревнованиях по греко-римской борьбе кыргызские борцы завоевали 10 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые, что принесло сборной второе место в общем зачёте.

Чемпионат Азии продолжается, и кыргызстанские спортсмены показывают высокие результаты как среди женщин, так и в мужских категориях.

Подробнее о турнире и составе сборной можно узнать на официальном сайте Объединенного мира борьбы (uww.org).


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URL: https://www.vb.kg/447314
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат, Кыргызстан
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