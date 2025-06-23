Санти Касорла помог "Овьедо" выйти в Ла Лигу

Легенда "Арсенала" Санти Касорла оформил свой идеальный прощальный аккорд, забив гол, который помог его детскому клубу "Овьедо" выйти в испанскую Ла Лигу.

В драматичном плей-офф против "Мирандеса", "Овьедо" совершил невероятный камбэк, проигрывая по ходу встречи 0:2, и в итоге выиграл, обеспечив возвращение в высший дивизион после 24-летнего отсутствия. В знак радости болельщики ворвались на поле.

Касорла, воспитанник академии "Овьедо", начал карьеру здесь в 1996 году, позже выступал за "Вильярреал", "Малагу" и "Арсенал". После тяжелых травм и угрозы потерять ногу он вернулся в "Овьедо" в 2023 году, когда команда играла во втором дивизионе, а ранее даже опускалась в четвертый.

На этот раз Касорла стал героем, забив пенальти перед перерывом и вдохновив команду на победу.

Теперь "Овьедо" возвращается в Ла Лигу - большой испанский футбол снова в их родном городе.