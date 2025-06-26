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Александр Усик расстался с промоутером перед боем с Дюбуа

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- Самуэль Деди Ирие
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За месяц до боя с Даниэлем Дюбуа, объединённый чемпион мира в тяжёлом весе по боксу Александр Усик официально прекратил сотрудничество со своим промоутером Алексом Крассюком.

Крассюк сопровождал Усика с начала его профессиональной карьеры после олимпийской победы в Лондоне и был ключевой фигурой на пути спортсмена к статусу абсолютного чемпиона в тяжёлом весе. В своём прощальном заявлении Крассюк поблагодарил Усика за совместные 12 лет успеха и вспомнил главные достижения боксёра, включая завоевание всех главных титулов в двух весовых категориях.

Усик должен защитить свои титулы 19 июля на "Уэмбли" в бою с Даниэлем Дюбуа, который в прошлом году нокаутировал Энтони Джошуа и стал обладателем пояса IBF.

Несмотря на смену промоутера, Усик продолжит подготовку к поединку и настроен на успешную защиту чемпионских титулов.


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URL: https://www.vb.kg/447401
Теги:
бокс
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