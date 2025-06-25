Фонд развития предпринимательства начал выдачу льготных кредитов под 8%

Открытое акционерное общество микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства" объявляет о начале приема заявок на получение льготных кредитов для малого и среднего бизнеса под 8% годовых.

Финансирование станет доступным для предпринимателей, занятых в сферах производства, переработки, образования, здравоохранения, туризма и прочего предоставления услуг. На реализацию программы Фонд направит 500 миллионов сомов, полученных от Министерства финансов в виде вклада в уставной капитал.

Кредиты будут выдаваться на срок до 5 лет, в размере до 5 миллионов сомов. Получить подробную информацию, консультацию и финансирование можно в любом из 13 филиалов Фонда, расположенных по всей стране.

Фонд развития предпринимательства призывает предпринимателей обращаться за консультацией и воспользоваться возможностью получить доступное финансирование на развитие своего дела.