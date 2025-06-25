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В Кыргызстане запускается система "Электронный апостиль"

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- Алина Мамаева
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С 25 июня 2025 года в Бишкеке в пилотном режиме начинает работу автоматизированная информационная система (АИС) "Электронный апостиль". Это единая цифровая платформа, которая полностью переводит процесс апостилирования документов в онлайн-формат, сообщает пресс-служба Минюста КР.

"АИС охватывает весь цикл услуги: от подачи заявления на проставление апостиля, проверки подлинности документов и подписей уполномоченных лиц, до оформления электронного штампа "Апостиль", регистрации в системе. Оплата будет осуществляться через сервисы онлайн-оплаты, подключенные к АИС "Е-Апостиль".

Внедрение АИС "Электронный апостиль" существенно повысит комфорт получения услуги, а влияние человеческого фактора при оформлении будет полностью исключено. Апостиль можно будет получить дистанционно, без личного визита и бумажных документов.

Пользуйтесь сервисом уже сегодня - с любого устройства и из любой точки мира по адресу: https://apostille.minjust.gov.kg/

Апостилирование доступно во всех странах, участвующих в Гаагской конвенции.

Справки по телефону: 0312 626210 (191), 0312 626210 (189), 0312 626210 (136)".


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URL: https://www.vb.kg/447423
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан
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