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В Бишкеке проводят разъяснительные рейды для самокатчиков

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- Светлана Лаптева
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Разъяснительные рейды по движению на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности стартовали в Бишкеке. Их проводит ОАО "Кикшеринг Центрая Азия" - один из крупнейших владельцев арендных самокатов в Бишкеке, а также управление патрульной службы милиции города. Задача рейдов - повысить уровень культуры вождения и безопасности в городе.

Сотрудники УПСМ останавливали и проводили разъяснительную работу с водителями электросамокатов и других средств микромобильности - например, владельцев велосипедов за нарушение ПДД. По правилам дорожного движения на самокатах нельзя передвигаться в нетрезвом виде, вдвоем, а еще водители обязаны спешиваться при переходе через пешеходные переходы.

Передвигаться нужно по велодорожке, а в случае, если ее нет, по тротуару или правому краю проезжей части. Парковать самокаты важно так, чтобы это не мешало пешеходному движению - эти правила подробно описаны в приложении, которое скачивают пользователи при аренде двухколесных электрических транспортных средств.

"Хочется, чтобы росла культура взаимного уважения: как у пешеходов, так и у водителей средств микромобильности. Уверен: при соблюдении несложных правил люди перестанут бояться самокатчиков, потому что число происшествий с их участием сократится до минимального", - комментирует рейд житель Бишкека, ставший свидетелем рейда и пожелавший остаться анонимным.

Рейды будут продолжаться и дальше, помимо этого, компания с самого запуска работы проводит и продолжает проводить инициативы по росту грамотности среди пользователей самокатов. Например, "Школу вождения самокатов", образовательные лекции в учебных заведениях и т.д.

"Мы находимся в постоянном диалоге с властями: продумываем новые способы сделать самокаты не только удобным и экологичным, но и безопасным видом транспорта. Мы уверены, что совместное регулирование средств микромобильности позволит разгрузить Бишкек и общественный транспорт, сделав его еще более комфортным для горожан", - комментирует рейд генеральный директор ОАО "Кикшеринг Центральная Азия" Бактияр Кожокеев.


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URL: https://www.vb.kg/447467
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