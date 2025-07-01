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По Нарынской области обеспеченность чистой водой достигла 84,6%

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- Светлана Лаптева
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В Нарынской области активно реализуются проекты по улучшению доступа к чистой питьевой воде. На сегодняшний день уровень обеспеченности чистой водой по области составляет 84,6%.

Проекты осуществляющиеся за счет Международных финансовых институтов:

Проект охватывает 43 села Нарынской области и реализуется в 2020–2029 годах. Общая стоимость - 71,7 млн долларов США. На данный момент:

* В 6 селах строительные работы завершены, системы сданы в эксплуатацию.

* В 15 селах ведутся строительно-монтажные работы.

* В 7 селах проходит тендерная оценка.

* В 15 селах ведутся проектные работы (срок - 1 год).

Во 2-й фазе проекта планируется обеспечить водой еще 15 сел, а также построить локальные очистные сооружения (ЛОС) для бытовых сточных вод.

Проекты в городе Нарын

Реализуется проект на общую сумму 12,7 млн евро.

* Фаза 1 (6,2 млн евро): построено 15 км водопровода, 6 км канализации, приобретено 8 единиц спецтехники.

* Фаза 2 (6,5 млн евро): начато строительство современного очистного сооружения, 12 км новых канализационных сетей и 2 насосных станций.

Объекты, финансируемые из республиканского бюджета

В проект включены 18 сел, из них:

* В 10 селах запланированы проектные работы;

* В 8 селах запланированы строительные работы;

На улучшение систем водоснабжения в Нарынской области предусмотрено в целом 7 млрд 558 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/447600
Теги:
вода, Нарынская область
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