Страны Центральной Азии стремятся сохранить водные ресурсы

В конце мая Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали трехстороннее соглашение о распределении воды из водохранилища Бахри Точик в Таджикистане в период сбора урожая с июня по август. При распределении ресурсов водохранилища, расположенного в русле Сырдарьи, одной из двух важнейших рек региона, Казахстану выделено 499 миллионов кубометров воды для орошения сельскохозяйственных угодий, сообщает "Казинформ".

Соглашение свидетельствует о том, что страны региона - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - начали решать проблему управления водными ресурсами, зачастую в рамках двусторонних соглашений. Вода в Центральной Азии становится все более дефицитной.

В результате изменения климата и бездумного управления в советский период, когда каналы строились для орошения хлопковых полей за десятки километров от русел рек, две важнейшие реки региона - Амударья и Сырдарья - пересохли в своих конечных участках, что в итоге привело к высыханию Аральского моря.

Сложнее всего справиться с летними месяцами: засуха становится все более сильной. Соглашение между тремя странами оказывает положительное влияние не только на сельское хозяйство, но и на энергетическую политику стран-участниц и, в более общем плане, на совместное управление водными ресурсами. В прошлом случались эпизоды напряженности, приводившие к реальным конфликтам за контроль над водными путями и озерами.

Чаще всего в такого рода конфликты оказывался вовлечен Кыргызстан. В 2014 году произошли столкновения на границе с Таджикистаном, в 2021 году разразился кратковременный вооруженный конфликт, а в следующем году кризис продолжился и привел к гибели ста человек.

Ситуация с водоснабжением нормализовалась после того, как в декабре прошлого года было достигнуто соглашение о демаркации границы и, соответственно, о доступе к водным ресурсам. За этим последовало еще одно соглашение с участием Узбекистана, которое также охватывало вопросы энергоснабжения, связанные с водопользованием.

Амударья также была в центре внимания соглашений, подписанных между Узбекистаном и Туркменистаном в 2021 и 2022 годах. Согласно соглашению 2022 года, любое решение, которое может повлиять на русло реки, включая инфраструктуру гидроэнергетики, должно сначала пройти независимую оценку двух государств.

В том же году Узбекистан подписал аналогичное соглашение с Казахстаном, вероятно, также в связи с политическими изменениями, об управлении подземными водами Преташкента, который простирается между двумя странами.

Хотя эти соглашения демонстрируют определенную готовность к совместному решению проблемы водных ресурсов, две проблемы препятствуют этим попыткам. Во-первых, в регионе отсутствует консенсус, охватывающий все государства. В прошлом была предпринята одна попытка - Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК), созданная в 1992 году для охраны и использования вод Аральского моря, и Чу-Таласская водохозяйственная комиссия, в которую входят Казахстан и Кыргызстан.

Эти две инициативы, которые остаются изолированными, требуют дальнейшей поддержки для адекватного решения проблемы. Другой проблемой является намерение других стран эксплуатировать водные ресурсы региона. Если по Сырдарье договориться относительно легко, то воды Амударьи образуют границу между Таджикистаном и Афганистаном, и Афганистан тоже хочет ими воспользоваться. Правительство талибов планирует построить канал Кош-Тепа, который пройдет на юг от реки на протяжении 285 километров и будет способствовать возобновлению сельского хозяйства в стране.

В марте строительство было завершено на 80%, и завершение строительства канала вызывает обеспокоенность Туркменистана и Узбекистана: ожидается, что канал будет отводить до 20% текущего стока реки, что сократит их водоснабжение на 80% и 15% соответственно.

Беспокойство вызывает влияние на сельское хозяйство обеих стран и обслуживание канала, который, как предполагается, был построен с использованием низких технологий и приведет к дальнейшим проблемам с водой в регионе в будущем.

Источник: check-point.kz