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В Бишкеке прошла конференция "Культура памяти и память в культуре"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялась Международная научно-практическая конференция "Культура памяти и память в культуре", приуроченная к 100-летию Мемориального дома-музея Михаила Васильевича Фрунзе.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Союзбек Надырбеков, работники музеев и деятели искусства.

Цель конференции - осмысление роли культуры памяти в современном обществе, обмен научно-практическим опытом в области музейного дела и обсуждение актуального образа М.В. Фрунзе в историко-культурном контексте Центральной Азии.

В мероприятии приняли участие более 60 специалистов из Кыргызстана, Казахстана, России, Турции и других стран - музейные работники, исследователи, преподаватели и представители научных учреждений. Участие проходило как в очном, так и в онлайн-формате.

Программа конференции включала пленарное заседание, тематические сессии, круглый стол, презентации проектов, открытые дискуссии и экскурсию по экспозиции музея. С основным докладом выступил директор Мемориального дома-музея М.В. Фрунзе К.М. Алмакучуков.

По итогам конференции были обозначены направления модернизации музея, поддержана инициатива по созданию "Музея Кыргызской государственности" и принято решение о публикации сборника материалов. Конференция стала значимым шагом в укреплении профессионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

Организатором выступил Мемориальный дом-музей М.В. Фрунзе при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/447631
Теги:
музей, Бишкек
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