"Надо будет, привяжите к столбу". Ташиев поручил найти главу "Бета Групп"

На выездном совещании в Нарынской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подверг резкой критике работу подрядной компании "Бета Групп", занимающейся ремонтом городских дорог. По словам Ташиева, после его предыдущего визита дорожники поработали всего пару дней - и снова исчезли с объекта.

- Если он (руководитель компании) в Бишкеке, то найдите в Бишкеке, если в Нарыне - в Нарыне. Если не придет, то скажите бишкекским коллегам, пусть задержат и привезут. Пока дорога не будет завершена, надо будет, привяжите к столбу и даже не кормите! - заявил он.

Мэр Нарына сообщил, что "Бета Групп" отвечает за ремонт двух ключевых улиц в городе - Шералиева и Ленина. Однако на деле, по его словам, работы практически не продвигаются. В соцсетях жители региона не раз жаловались, что техника появляется на дорогах лишь на короткое время, а затем исчезает.