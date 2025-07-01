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"Надо будет, привяжите к столбу". Ташиев поручил найти главу "Бета Групп"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На выездном совещании в Нарынской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подверг резкой критике работу подрядной компании "Бета Групп", занимающейся ремонтом городских дорог. По словам Ташиева, после его предыдущего визита дорожники поработали всего пару дней - и снова исчезли с объекта.

- Если он (руководитель компании) в Бишкеке, то найдите в Бишкеке, если в Нарыне - в Нарыне. Если не придет, то скажите бишкекским коллегам, пусть задержат и привезут. Пока дорога не будет завершена, надо будет, привяжите к столбу и даже не кормите! - заявил он.

Мэр Нарына сообщил, что "Бета Групп" отвечает за ремонт двух ключевых улиц в городе - Шералиева и Ленина. Однако на деле, по его словам, работы практически не продвигаются. В соцсетях жители региона не раз жаловались, что техника появляется на дорогах лишь на короткое время, а затем исчезает.


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URL: https://www.vb.kg/447665
Теги:
Камчыбек Ташиев, Нарынская область, дороги
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