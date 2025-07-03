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Пансионат "Колумб" передан на баланс государства

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- Алина Мамаева
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ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов государственного имущества установлен факт вывода в частную собственность незавершенного здания лечебно-оздоровительного учреждения государственного предприятия "Ак-Тилек" с прилегающим земельным участком общей площадью порядка 8 га, расположенного в селе Бактуу-Долонотуу Иссык-Кульской области.

В ходе расследования уголовного дела получены подтвержденные данные о том, что в 1998 году ответственные лица АО "Кыргызтемир" для получения личной материальной выгоды организовали коррупционную схему по выводу в частную собственность указанного объекта.

Так, на основе фиктивного проекта по строительству и обустройству лечебно-оздоровительного учреждения для работников железнодорожной отрасли незаконно заключили договор купли-продажи с Фондом по управлению государственным имуществом и вывели из государственной собственности недостроенное здание и прилегающую территорию.

В последующем, на площади 2,3 га был построен частный пансионат "Колумб", а остальные земли были распроданы в частном порядке.

В результате принятых ГКНБ КР мер, собственник пансионата "Колумб", признавая неправомерность фактического владения землями, на добровольной и безвозмездной основе передал его с прилегающей территорией 2,3 га на баланс "Государственного агентства управления государственным имуществом" при Кабинете Министров КР.

В настоящее время ГКНБ КР ведется работа по возврату остальной части территории, общей площадью более 5 га.


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URL: https://www.vb.kg/447733
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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