Садыр Жапаров сегодня вылетит в Азербайджан на саммит ОЭС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 3-4 июля совершит рабочий визит в Азербайджанскую Республику для участия в 17-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в г. Ханкенди.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики Сагынбек Абдумуталип.

"Темой саммита является "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего".

В работе саммита примут участие главы государств и правительств государств-членов Организации – Афганистана, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Турецкой Республики и Туркменистана.

Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня Организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата.

В ходе рабочего визита также состоится официальное открытие школы "Айкөл Манас" в Агдамском районе Азербайджанской Республики, построенной кыргызской стороной", - отметил Сагынбек Абдумуталип.