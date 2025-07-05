В Чолпон-Ате состоятся традиционные конные спортивные игры

В Чолпон-Ате готовятся к большому празднику. 26 июля 2025 года на ипподроме города состоятся традиционные конные спортивные игры на Кубок Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в программе - любимые народом аламан, жорго чабыш, скачки на короткие дистанции, а также зрелищные кыз куумай и эр эниш.

- Цель мероприятия - сохранить национальные ценности и культурное наследие Кыргызстана, а также поддержать развитие традиционных видов спорта. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи из сельских районов, - отметили в министерстве.

Организаторы приглашают всех желающих - и зрителей, и спортсменов. Это не только шанс поболеть за лучших наездников страны, но и прикоснуться к духу древнего кыргызского кочевья.

По вопросам участия и получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам:

0709 144 938

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