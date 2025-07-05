Погода
$ 87.36 - 87.79
€ 102.25 - 103.20

В Чолпон-Ате состоятся традиционные конные спортивные игры

219  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чолпон-Ате готовятся к большому празднику. 26 июля 2025 года на ипподроме города состоятся традиционные конные спортивные игры на Кубок Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в программе - любимые народом аламан, жорго чабыш, скачки на короткие дистанции, а также зрелищные кыз куумай и эр эниш.

- Цель мероприятия - сохранить национальные ценности и культурное наследие Кыргызстана, а также поддержать развитие традиционных видов спорта. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи из сельских районов, - отметили в министерстве.

Организаторы приглашают всех желающих - и зрителей, и спортсменов. Это не только шанс поболеть за лучших наездников страны, но и прикоснуться к духу древнего кыргызского кочевья.

По вопросам участия и получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам:

0709 144 938

0555 374 054


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447752
Теги:
конный спорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  