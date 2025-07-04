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В Бишкек обсудили прошлое и будущее религиозного образования

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- Светлана Лаптева
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В государственной резиденции "Ала-Арча" провели международную научно-практическую конференцию "Прошлое, настоящее и будущее религиозного образования в Центральной Азии". Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие прошло в гибридном формате на кыргызском, русском и английском языках.

Целью конференции является получение опыта стран Центральной Азии и раскрытие новых идей, научного прогресса, обмен идеями трансформации путем открытия новых профилей в процессе религиозного образования КР и проведение научно-педагогических дискуссий по качественной подготовке педагогических и научных кадров к решению проблем в быстро меняющихся условиях мира.

На конференции была проведена работа по следующим направлениям:

– Опыт религиозного образования в Центральной Азии.

– Система религиозного образования в Кыргызстане и государственная политика Кыргызской Республики в религиозной сфере.

– Подготовка профессиональных педагогов и ученых в области теологии и религиоведения.

– Новые направления и новые методы в системе религиозного образования в Кыргызстане.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась ректор КГУ им. И.Арабаева, профессор Айгуль Абдраева, которая в ходе проходящей международной научно-практической конференции пожелала успехов в раскрытии идей и научного прогресса в трансформации процесса религиоведения и религиозного образования в Центральной Азии путем открытия новых профилей.

По итогам мероприятия принята резолюция.

Данное мероприятие было организовано совместно Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений при президенте КР, Духовным управлением мусульман Кыргызстана и факультетом религиоведения Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева.

В конференции приняли участие государственный секретарь КР Марат Иманкулов, председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при Президенте КР Азамат Маматов, муфтий Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров, председатель Комиссии по государственному языку и языковой политике КР Мелис Мураталиев, директор Института государства и права НАН КР, профессор Токон Мамытов, а также ректоры университетов Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Татарстана, Турции, Малайзии, Российской Федерации и другие.

https://centralasia-research.org/%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80/


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