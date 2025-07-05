На Иссык-Куле экотехслужба провела массовые проверки

С 27 по 30 июня 2025 года инспекторы Службы экологического и технического надзора Минприроды КР провели спецпроверки на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в ходе проверки было зафиксировано в общей сложности 19 нарушений, по которым наложены административные штрафы на общую сумму 106 500 сомов. В частности:

• по статье 266/1 Кодекса КР о правонарушениях (нарушение правил любительского рыболовства) - 12 граждан оштрафованы на 12 000 сомов;

• по статье 115/1 (выброс мусора в неустановленных местах) - в отношении пансионатов "Ак-Бермет" и "Акун" составлено 2 протокола, наложены штрафы на 34 000 сомов;

• по статье 115/2 (выброс производственных и медицинских отходов в неустановленных местах) - на юридическое лицо наложен штраф в 23 000 сомов, на физическое лицо - 7 500 сомов;

• по статье 236 (нарушение экологической безопасности) - составлены 2 протокола, сумма штрафов составила 20 000 сомов.