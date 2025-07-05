Погода
$ 87.36 - 87.79
€ 102.25 - 103.20

На Иссык-Куле экотехслужба провела массовые проверки

86  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 27 по 30 июня 2025 года инспекторы Службы экологического и технического надзора Минприроды КР провели спецпроверки на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в ходе проверки было зафиксировано в общей сложности 19 нарушений, по которым наложены административные штрафы на общую сумму 106 500 сомов. В частности:

• по статье 266/1 Кодекса КР о правонарушениях (нарушение правил любительского рыболовства) - 12 граждан оштрафованы на 12 000 сомов;

• по статье 115/1 (выброс мусора в неустановленных местах) - в отношении пансионатов "Ак-Бермет" и "Акун" составлено 2 протокола, наложены штрафы на 34 000 сомов;

• по статье 115/2 (выброс производственных и медицинских отходов в неустановленных местах) - на юридическое лицо наложен штраф в 23 000 сомов, на физическое лицо - 7 500 сомов;

• по статье 236 (нарушение экологической безопасности) - составлены 2 протокола, сумма штрафов составила 20 000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447770
Теги:
экология, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  