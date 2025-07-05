На Иссык-Куле приостановлена деятельность двух пансионатов

Службой экологического и технического надзора Минприроды КР приостановлена деятельность пансионатов "Париж КО" и "Самал". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в результате проверки 2 июля 2025 года со стороны инспекторов Службы экотехнадзора в "Париж и КО" (село Чок-Тал) были выявлены нарушения требований Кодекса КР о правонарушениях:

• Статья 115-1 (Сброс и складирование бытовых отходов и других предметов в неустановленных местах) - штраф 17 000 сомов;

• Статья 211 (Нарушение правил эксплуатации природоохранных сооружений) - штраф 17 000 сомов.

Общая сумма наложенного штрафа составила 34 тысяч сомов.

Кроме того, выдано письменное предписание состоящее из 12 пунктов с требованиями устранить выявленные нарушения в течение 30 дней.

Эксплуатация очистного сооружения пансионата была временно приостановлена, пробы сточных вод направлены на лабораторный анализ. В случае несоответствия экологическим нормам, в отношении пансионата могут быть выдвинуты дополнительные экологические претензии.

В пансионате "Самал" (село Бостери) было обнаружено отсутствие очистного сооружения. На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Деятельность пансионата временно приостановлена, выдано письменное предписание из 2 пунктов.