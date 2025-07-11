В Тоне возводится водохранилище "Уч-Коргон" площадью 70 гектаров

В Тонском районе Иссык-Кульской области, на территории айыл окмоту "Кун-Чыгыш" и "Торт-Куль", ведется активное строительство стратегически важного водохранилища "Уч-Коргон".

Водохранилище расположено в географически удобной местности - заболоченном участке, окружённом горами с трёх сторон. Общая площадь участка составляет 70 гектаров.

Водохранилище обеспечит поливной водой в общей сложности 4113 гектаров земель, включая сельхозугодья Тонского, Кун-Чыгышского, Торт-Кульского и Б. Мамбетова айыл аймаков. Кроме того, будут освоены дополнительно 817 гектаров новых земель, а также улучшено водоснабжение ещё 2000 гектаров с дефицитом орошения.

Объём водохранилища составит 4,3 млн м³. Водовыпуск сооружается из монолитного железобетона и будет способен подавать воду в объеме до 17,7 м³/сек.

На сегодняшний день общий объем выполненных строительных работ составляет 85%.

В селе Болот Мамбетова Тонского района Иссык-Кульской области, в долине Ак-Сай, на участке "Чокмор-Ата" начато строительство нового водохранилища.

Водохранилище направлено на обеспечение поливной водой 1854 гектаров сельхозугодий. В настоящее время из-за нехватки воды 260 гектаров остаются неорошаемыми. После завершения строительства БСР дополнительно будут обеспечены 150 га новых орошаемых земель, а общее улучшение водоснабжения коснется 700–750 га.

Объем водохранилища составит 1,4 млн м³.

Реализация этих проектов станет важным шагом в решении проблемы нехватки поливной воды и внесёт весомый вклад в развитие сельского хозяйства Тонского района.