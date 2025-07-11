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Ташиев подарил автомобиль бронзовому призеру Кубка мира по боксу

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- Самуэль Деди Ирие
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Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев подарил автомобиль обладателю бронзовой медали Кубка мира по боксу Нурадину Рустамбек уулу. В свою очередь спортсмен выразил благодарность главе ГКНБ за поддержку и подарок.

В категории до 75 кг Нурадин Рустамбек уулу одержал победу над спортсменом из Англии в 1/4 финала Кубка мира. В борьбе за выход в финал он встретился с болгарским боксёром. После трёх раундов судьи признали победителем болгарского спортсмена, и Нурадин занял третье место, завоевав бронзовую медаль.


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URL: https://www.vb.kg/448022
Теги:
бокс, автомобили, Камчыбек Ташиев
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