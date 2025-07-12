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Омбудсмены Кыргызстана и России посетили СИЗО-1 в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой посетили СИЗО-1 в Бишкеке.

В рамках визита Татьяны Москальковой в Кыргызстан руководители национальных правозащитных учреждений, в сопровождении специального прокурора Эмилбека Уркунбаева и первого заместителя председателя ГСИН Нурлана Сарчаева, ознакомились с условиями содержания следственно-арестованных и обеспечением их прав.

Акыйкатчы и Уполномоченный по правам человека в России посетили камеры, где провели беседы с 19 арестованными. Кроме того, они провели юридические консультации с пятью заключенными, имеющими гражданства КР и РФ.

Жалоб на условия содержания от арестованных не поступило, однако некоторые из них выразили недовольство ходом следствия по их уголовным делам.

Джамиля Джаманбаева и Татьяна Москалькова договорились о совместной работе по обращениям, поступившим от следственно-арестованных.


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URL: https://www.vb.kg/448029
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