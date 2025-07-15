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В Чуйской области проверена эффективность подачи воду в ночное время

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- Светлана Лаптева
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Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности-директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев провел незапланированную проверку объектов водоснабжения Чуйской области в ночное время.

Визит был направлен на мониторинг эффективности водоснабжения для сельскохозяйственных нужд в ночные часы, что является важным аспектом для обеспечения стабильного полива сельскохозяйственных культур в условиях интенсивного аграрного сезона.

В ходе проверки заместитель министра осмотрел несколько ключевых объектов, обеспечивающих водоснабжение фермеров.

Особое внимание было уделено режиму подачи воды, а также корректности работы системы полива в темное время суток.

Отметим, фермерам подается вода по системе оборотного водоснабжения (водооборота).

Проверялись параметры водных потоков, а также соблюдение графиков и норм подачи воды в соответствии с потребностями сельхозпроизводителей.

"Нам важно, чтобы фермеры имели возможность получать воду для своих полей круглосуточно и в нужном объеме, что позволяет сократить потери и обеспечить качественный урожай", - отметил Алмаз Жээналиев.

Кроме того, в ходе обхода проверялись технические характеристики насосных станций и других объектов водоснабжения, а также взаимодействие местных фермеров с ответственными службами. Заместитель министра подчеркнул, что мониторинг таких объектов в ночное время позволит оперативно выявить возможные сбои в работе системы и избежать негативных последствий для сельского хозяйства.

Проверка показала, что система водоснабжения в Чуйской области функционирует в нормальном режиме, однако, заместитель министра отметил необходимость дальнейшего усовершенствования инфраструктуры и повышения эффективности использования водных ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/448085
Теги:
водоснабжение, Чуйская область
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