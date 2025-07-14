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Экс-глава правления "Кыргызтелекома" возглавил Фонд развития туризма

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- Светлана Лаптева
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До назначения на текущую должность Данияр Косумбаев являлся советником президента Фонда туризма и курировал It-направление. На новом посту он сменил Кылычбека Рысалиева.

Косумбаев является выпускником Международного университета Кыргызстана по специальности "экономика". Получил степень магистра госуправления в Академии управления при президенте КР.

Ранее занимал руководящие должности в госсекторе и в бизнесе, в том числе был председателем правления ОАО "Кыргызтелеком", статс-секретарем Госалко, работал в аппарате правительства, Жогорку Кенеше и мэрии Бишкека. Также представлял в КР международные ITкомпании, включая RITE и Барс групп

Владеет кыргызским, русским, английским языками. Награжден грамотами ГКНБ, МЦР и Минтранса.

До назначения на текущую должность Косумбаев являлся советником президента Фонда туризма и курировал IT-направление. Владеет кыргызским, русским, английским и немецким языками. Награжден почетными грамотами ГКНБ, МЦР и Минтранса.


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URL: https://www.vb.kg/448118
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